“El gaming está en nuestro ADN”

Por staff

27/08/2021

Luego del lanzamiento de la nueva marca Kingston Fury de memorias de alto rendimiento para entusiastas y gamers, Jean-Pierre Cecillon, Director Regional para Sudamérica de Kingston, concedió una entrevista exclusiva a TyN Magazine para hablar sobre de qué manera se ha adaptado la empresa a la venta de HyperX y cuáles serán las principales innovaciones que se podrán encontrar en la nueva marca.

¿Cuáles son las expectativas para la nueva marca Kingston Fury en Latinoamérica y a qué segmentos apuntan con ella?

Kingston con su nueva línea de memorias de alto rendimiento busca mantener una tradición que remonta al 2002 y que se ha solidificado a través de los años. Apuntamos a todos los segmentos que buscan y privilegian la performance, el alto rendimiento como los gamers, los overclockers o los entusiastas en general.

¿Cuáles son las principales innovaciones que se podrán encontrar en la nueva línea Fury Renegade?

Toda la línea Kingston Fury en general es un producto que ha sido pensado para todos aquellos que buscan mejorar o extraer la máxima performance de sus equipos. Entonces son productos que son buscados por creadores de contenido, diseño gráfico, usuarios profesionales de CAD y demás aplicaciones similares. Renegade es el tope de línea, buscada por la gente que se dedica al overclock o que está acostumbrada a configurar manualmente sus equipos para superar los límites normales de rendimiento. Fury Renegade tendrá en su lanzamiento velocidades de hasta 5333Mhz combinadas con bajas latencias y esto es solo el principio, ya que estamos constantemente buscando la evolución y superando las marcas de velocidad.

La pandemia impulsó la educación y el trabajo a distancia y el entretenimiento en el hogar, ¿de qué manera repercutió esto en la demanda de PC’s y laptops con nuevas y mejores memorias RAM y SSDs?

La pandemia aceleró drásticamente la adopción de la tecnología. Sin previo aviso, la educación, el trabajo y el entretenimiento se juntaron en un solo lugar, situación que impulsó la demanda de PC’s y laptops en el mercado. Claramente, la demanda superó a la oferta y entonces, se incrementó también la necesidad de actualizar y optimizar los equipos disponibles en casa, y que no tenían el desempeño necesario para el uso actual. Tal como dijo nuestro gerente de Tecnología de Kingston para SSA, José Luis Fernández, en el evento “Kingston is with you” realizado el 4 de agosto, ya quedó demostrado que “el alto rendimiento dejó de ser un lujo, es una necesidad”, y el camino más económico y rápido es la actualización. Kingston ofrece una robusta gama de memoria RAM y unidades de estado sólido (SSDs) para cubrir estas necesidades. El 2020 impulsó notablemente el negocio de Kingston y este año estamos aún más optimistas ya que las tendencias se consolidaron y los resultados del primer semestre fueron aún mejores en Latinoamérica.

¿Cuánto creció el negocio de Kingston en Latinoamérica en términos de ventas en 2020 y cómo están evolucionando los números en 2021?

Considerando que 2020 fue “un año de 10 meses” con la drástica caída de negocios entre fin de marzo y mitad de mayo, la recuperación que se siguió fue sorprendente: Sudamérica Hispana termina el año con 31% de crecimiento sobre 2019, con un notable destaque para Argentina y Chile. En 2021, en esta primera parte del año, el total del negocio de Kingston en toda Latinoamérica crece un 59%. En DRAM los embarques crecieron un 57% y en NAND (que incluye flash y SSD) crecieron un 60%. Si nos limitamos a Sudamérica Hispana, los resultados son aún más impresionantes en 2021: 80% de crecimiento en dólares sobre el primer semestre de 2020.

¿Cuál es su visión sobre el crecimiento que tuvo el gaming en todo el mundo durante el último año y cómo se prepara la compañía para abastecer esta creciente demanda?

El mundo gaming no para de sorprender por su evolución a aquellos que están afuera de la industria, pero para los que hacen parte del día adía el gaming, desde el casual hasta el eSport profesional es una realidad totalmente instalada. Para Kingston, la salida del segmento de los periféricos no significa que dejamos el gaming a un costado, más bien, nos enfocamos aún más en nuestra línea de memorias y el lanzamiento de Kingston Fury es una prueba más de este compromiso. Como dato de color, nuestra línea de memoria para gamers y entusiastas es la que más crece y en varios países es la más vendida entre las tres divisiones de memoria que posee Kingston. Estamos preparados desde la ingeniería en el diseño de los módulos hasta el servicio post venta, incluso con servicio local en varios países como Argentina, Brasil y México.

¿De qué manera se ha adaptado la empresa a la venta de HyperX?

Kingston vendió la división de periféricos, es decir, auriculares, teclado, mouse, cargadores para controles. Kingston mantiene el negocio de memorias RAM ahora bajo el nombre de Kingston Fury. Por el momento seguiremos fabricando memoria RAM de la más alta calidad como siempre lo hemos hecho, para garantizar a los usuarios, el mejor producto de memoria. Tenemos más de 15 años de experiencia en el segmento del gaming y alto rendimiento, nuestras memorias han logrado récords de overclocking a lo largo de todos estos años, y seguiremos en el negocio. El gaming está en nuestro ADN, y Kingston Fury mantendrá la tradición por el desempeño y calidad.