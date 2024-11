El gobierno argentino, elimina impuestos para compras en el exterior

Por staff

16/11/2024

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció hoy la decisión del Gobierno de eliminar los impuestos para comprar en el exterior vía courier.

Dijo que esto apunta a que “todos puedan comprar en el extranjero aún cuando no tengan dinero para comprar un pasaje y viajar al exterior” y consideró que “es demoníaco” que quien no pueda viajar no pueda hacer compras.

“A modo de ejemplo una campera en el exterior que vale 100 dólares paga 67 dólares de impuestos, con esta medida pasará a pagar 21 dólares”, detalló.

Dijo que “esto es parte de la normalización del comercio exterior que comenzó con las SIRA”.

