El Gobierno le respondió a Hayden Davis: “Podría ser más transparente y dar la cara”

Por staff

23/02/2025

(Argentina) El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le respondió este sábado a Hayden Davis, el creador de $LIBRA, y le pidió que “de la cara” y “hable con más claridad”. Defendió al presidente y aseguró que el escándalo cripto no va afectar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Este señor que está hablando tanto ahora podría ser un poco más transparente y dar un poco más la cara. Me parece que sería importante que hable con más claridad”, pidió el jefe de Gabinete.

“Esto de hablar entre medias palabras y dejar sembradas sospechas…ojalá sea capaz de hablar y expresar qué fue lo que hizo y dónde están los fondos que supuestamente iban a ser destinados a emprendedores argentinos”, agregó durante una entrevista en Radio Mitre.

El funcionario aseguró que las repercusiones del escándalo cripto no generaron ninguna alteración en la negociación con el FMI. Por el contrario, aseguró que están más cerca. “Están definiendo detalles que tienen que ver fundamentalmente con la situación general de la economía”, afirmó. Para Francos “no hay ningún motivo para que cambie todo lo que se venía conversando en la línea de cerrar este acuerdo“.

La maniobra de Hayden Davis antes del anuncio de Javier Milei en redes sociales: qué es el sniping

Hayden Davis, creador del token $LIBRA, compró la criptomoneda momentos antes de que el presidente Javier Milei promocionara la misma en sus cuentas de X e Instagram. Esto se conoce como sniping, es decir, la práctica de comprar o vender activos digitales en un corto periodo de tiempo, generalmente de forma automatizada, para aprovechar pequeñas fluctuaciones en el precio.

Bajo este marco, Davis -quien reconoció utilizar dicho método frecuentemente- lo volvió a realizar para el token que envolvió al mandatario argentino en una enorme polémica.

De acuerdo a los datos, $LIBRA fue creada a las 18.38 del 14 de febrero, y recién a las 18.51 se generó el pool de liquidez para que los usuarios pudieran comprarla y venderla. Según el analista Fernando Molina, esta situación es particular porque en ese momento solo se había agregado al pool de liquidez $LIBRA y no USDC, lo que significaba que el token no tenía un valor asignado todavía.

A las 19.01 empezaron las primeras compras, aunque el token no poseía valor real. Es acá donde el analista reflexiona y se plantea el motivo de las adquisiciones ante el nulo valor de la misma.

Así, el informe desprende que entre las 18:51 y las 19:01, se realizaron 87 compras de $LIBRA desde 74 billeteras diferentes, con un total de u$s13.5 millones invertidos. Segundos después, se produjo el posteo de Milei, que disparó el valor de la criptomoneda.

Bajo este contexto, Molina explica: “Este detalle se puede verificar a través de la Wayback Machine, ya que el tuit fue borrado poco después de su publicación. Esto confirma que la información sobre el token no solo llegó a los inversores antes de su anuncio oficial, sino que fue un movimiento que se benefició de un acceso anticipado a datos sensibles. En cuanto al tuit, aunque fue eliminado rápidamente, el impacto en el mercado fue inmediato”.

De esta manera, 62 de las 74 billeteras que mostraron actividad previa al anuncio lograron quedarse con ganancias significativas, y entre las que más generaron se encuentran dos con u$s8.5 millones y u$s6.5 millones, respectivamente.

Fuente: Ámbito

