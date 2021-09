“El gran reto del mundo hoy es la seguridad”

Madrid – TyN Magazine en charla con Oscar Burgos, Head of Service at WiZink, sobre banca digital.

A lo largo de mi carrera he participado en grandes proyectos de transformación, pero el mayor reto ha sido el nacimiento de WiZink como banco digital experto en financiación al consumo.

En su origen nuestros clientes no eran nativos digitales, puesto que venían de la banca tradicional. Hemos conseguido que nos acompañen en este nuevo camino. Lo logramos tras definir muy bien los journeys de los clientes. Ellos quieren que se les trate bien y tener una buena experiencia en cada contacto con el banco. Para conseguirlo, trabajamos codo con codo con ellos, a través de encuestas y sesiones, co-creando con ellos desde la marca y el logo hasta el establecimiento de sus necesidades.

Desde mi punto de vista, la frontera entre la banca tradicional y la banca digital hoy en día está cada vez más diluida. Y en este periodo de transición los bancos como WiZink, regulado, pero con atributos digitales y experto en financiación al consumo, tenemos muy diferentes competidores.

Los grandes bancos tradicionales están ganando reconocimientos por su transformación digital, y eso te muestra que vamos todos hacia el mismo sitio. El banco tradicional quiere dar los mismos servicios que un banco digital más lo presencial, aunque cada día hay menos sucursales, se encuentran en una transición para ser totalmente digitales.

Los neobancos sí son 100% digitales, aunque algunos no deberían calificarse como tales , ya que no son realmente bancos al no tener licencia bancaria.

Además de estos, el tablero se está abriendo muchísimo con otros jugadores a los que hay que tener muy en cuenta como son los telcobanks, que tienen la capacidad económica y tecnológica para ser bancos, o las big techs que están entrando en todas las líneas de negocio. Ambos necesitan reclutar el talento necesario para meterse en este mundo, aunque los márgenes que se manejan no son comparables a los que están habituados y por ello m uchos están apuntando a asociaciones puntuales para darles a sus clientes más servicios. Salvo algún caso particular, como es Orange que ha hecho una apuesta enorme para entrar en el sector bancario.

Todos se mueven hacia el mismo lado: poder fidelizar a sus clientes y darles todos los servicios necesarios.

Otros jugadores importantes son las fintech, que están tomando mucho protagonismo. Salvo excepciones, mi opinión es que financieramente no tienen la capacidad de entrar a las ligas mayores. Por eso, la mayoría terminan fusionándose o colaborando con la banca u otras compañías que tienen el músculo financiero para ponerlas donde deben estar. Son muy pocas las que en principio pueden crecer solas, salvo las que han conseguido ser unicornios.

En mi opinión, todo se dirige hacia una convergencia donde va a predominar el journey del cliente. Ya no habrá divisiones entre los distintos actores, sino que habrá ofertas que llegarán desde el banco, el partner, el proveedor… para que el cliente pueda lograr lo que desea de una forma sencilla, segura e inmediata.

También el cliente elegirá el canal, y este no necesariamente será un canal único, sino que a lo largo del journey el cliente podrá ir saltando de un canal a otro en función de su situación, necesidad…. Es decir la onmicanalidad total.

No obstante, creo que el gran reto del mundo es la seguridad. La digitalización abrió una brecha enorme en la que los hackers y defraudadores navegan sin ningún problema empleando distintos métodos como el phishing o el smashing , comprometiendo las nuevas y múltiples medidas de autenticación y seguridad. Es fundamental establecer un ecosistema seguro y fomentar la educación digital para protegerse frente a estos ciberdelincuentes y defraudadores en general .

Algo adicional que debe seguir revisándose es la regulación. Los bancos tienen todo el peso de los reguladores, pero tanto las fintech como algunos neobancos se mueven con total libertad, cosa que no es lógica. Ahí es donde hay que poner reglas claras para todos y ordenar esta situación. Con PSD2, algo se avanzó, pero falta mucho camino por recorrer.