El Grupo STRACON fortalece sus capacidades tecnológicas con la adquisición del proveedor de infraestructura digital OMT SpA.

24/03/2023

La adquisición impulsa la estrategia de STRACON de convertirse en líder global en tecnología minera

TORONTO y LIMA, Perú, March 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — El Grupo STRACON (“STRACON” o “el Grupo“), un importante grupo de servicios mineros enfocado en América del Norte y del Sur y propiedad mayoritaria del gestor de activos globales del Reino Unido, Ashmore Group plc (LSE: ASHM), anunció hoy la adquisición de OMT SpA (“OMT“), una empresa chilena de ingeniería y tecnología especializada en la implementación de tecnologías de comunicación para el sector minero (la “Adquisición“). Esta Adquisición refuerza aún más las capacidades de tecnología digital de STRACON y, junto con la reciente adquisición de AMECO América del Sur, expande la presencia del Grupo en Chile. Los términos de la Adquisición no fueron revelados.

El anuncio de hoy marca la segunda adquisición tecnológica de STRACON tras la compra en 2022 de Deep Pit Technology (“Deep Pit”) en Perú. El software insignia de Deep Pit, MineExpert, utiliza inteligencia artificial para optimizar la producción minera. Como parte del grupo de soluciones digitales de STRACON Technologies, tanto OMT como Deep Pit ayudarán a apoyar la transformación digital de las minas.

STRACON ha priorizado soluciones tecnológicas como un componente clave de su estrategia para mejorar su papel como socio líder y proveedor de servicios a compañías mineras. A través de su subsidiaria, STRACON Technologies, el Grupo ofrece una amplia gama de soluciones digitales e inteligencia artificial, ciberseguridad, infraestructura híbrida y tecnología energética. La implementación efectiva de la tecnología digital puede permitir a las minas lograr una mayor eficiencia, seguridad y sostenibilidad durante la fase de construcción y a lo largo de su vida operativa.

“Quisiera dar la bienvenida a OMT a la familia STRACON. Somos conscientes del poder de la tecnología digital para transformar el sector minero, y la incorporación de OMT fortalece significativamente nuestras capacidades en esta área”, dijo Steve Dixon, CEO del Grupo STRACON. “Esta adquisición es solo el paso más reciente en nuestro esfuerzo constante por mejorar nuestra posición como líderes en innovación minera, después del lanzamiento el año pasado de STRACON Technologies y nuestra compra de Deep Pit.”

OMT es una empresa de tecnología con sede en Santiago, que cuenta con 80 empleados y más de 15 años de experiencia trabajando con empresas mineras en Chile. Su oferta incluye soluciones integrales de comunicación y redes, continuidad operativa y servicios de ingeniería profesional. OMT integra las mejores tecnologías para ofrecer las soluciones personalizadas más adecuadas a cada proyecto. Como el único socio de implementación autorizado en Chile de importantes proveedores de tecnología como Airbus DS – Sepura, OMT ha asegurado licencias y permisos críticos que se requieren para operar en el país.

“Estamos muy agradecidos de unirnos al Grupo STRACON, cuya reputación en las comunidades mineras de Latinoamérica es bien conocida”, dijo Patricio Veloso, Gerente General de OMT. “En particular, la visión de STRACON para el uso de tecnología moderna para mejorar la seguridad y eficiencia de las operaciones mineras se alinea completamente con la nuestra. Esperamos colaborar en proyectos tanto existentes como nuevos en el creciente sector minero chileno”.

Acerca del Grupo STRACON

El Grupo STRACON ofrece soluciones y tecnologías innovadoras a empresas mineras que operan en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. La compañía actúa como un puente entre sus clientes mineros y las comunidades locales para respaldar la producción responsable de minerales que son fundamentales para la cadena de suministro global y la transición energética. Con su amplio portafolio de soluciones especializadas para minas subterráneas y a cielo abierto, STRACON puede mejorar el valor y la sostenibilidad de cualquier mina. Fundada hace casi 30 años, los servicios de STRACON han crecido para abarcar todas las etapas del ciclo de vida de una mina, desde la prefactibilidad, planificación y diseño, capacitación de la fuerza laboral, gestión de activos, alquiler de equipos, desarrollo de infraestructura, construcción de minas, instalación de plantas de procesamiento, operaciones y, finalmente, remediación y restauración al término de la vida útil de una mina. Con sede en Toronto, Canadá y Lima, Perú, las empresas operativas del Grupo STRACON incluyen STRACON, Dumas, STRACON Technologies y AMECO América del Sur. El Grupo STRACON es propiedad mayoritaria de Ashmore Group plc (LSE: ASHM).

