El impacto de Twitch en el periodismo

Me gustó mucho el artículo Recasting Twitch: Livestreaming, Platforms, and New Frontiers in Digital Journalism publicado en la revista académica Digital Journalism en el que se examina el uso de Twitch por parte de periodistas y creadores de contenido.



El trabajo explora cómo la plataforma, utilizada principalmente con un enfoque en la transmisión de videojuegos, está redefiniendo las prácticas periodísticas tradicionales a través de su formato de livestream y su interacción con la audiencia.



En particular destaco cuatros aspectos analizados a lo largo del artículo:



Diversidad en la producción de noticias: La publicación se centra en tres estudios de caso conformados por el Washington Post, el comentarista político Hasan Piker y el canal pro-QAnon Patriots’ Soapbox (PSB). Estos ejemplos ilustran diferentes enfoques en la producción de noticias en vivo, mientras que el WaPo adopta un estilo convencional y estructurado, Piker y PSB integran la participación activa de la audiencia y utilizan formatos más informales y dinámicos.



Interacción con la audiencia: Un aspecto central de Twitch es su capacidad para fomentar la participación en tiempo real de los espectadores a través del chat en vivo. Este intercambio constante entre transmisores y audiencia crea una sensación de “vivacidad” que es fundamental para la plataforma. Tanto Piker como PSB, interactúan directamente con sus seguidores, incorporando sus comentarios y sugerencias en tiempo real, lo cual contrasta con el enfoque más moderado de WaPo.



Modelos de negocio y monetización: Los autores destacan cómo los distintos modelos de monetización en Twitch, como las suscripciones y las donaciones, afectan la producción de contenido. WaPo opta por no aceptar donaciones a través de Bits para mantener su independencia editorial, mientras que Piker y PSB aprovechan todas las opciones de monetización disponibles en la plataforma, reflejando la adaptabilidad y flexibilidad necesarias para prosperar en este nuevo entorno mediático por parte de los nuevos jugadores en este escenario.



Desafíos para el periodismo tradicional: La investigación revela las tensiones entre las prácticas periodísticas tradicionales y las innovaciones introducidas por las plataformas de transmisión en vivo. La inmediatez y la interacción con la audiencia que ofrece Twitch desafían las normas convencionales del periodismo, como la objetividad y la autoridad editorial. Esto obliga a los periodistas a reconsiderar sus roles y adaptarse a nuevas formas de engagement con sus audiencias.