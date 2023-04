El lado oscuro de ser un nómada digital

20/04/2023

Tener libertad para trabajar desde cualquier parte del mundo puede ser increíble.

Te tomas una piña colada en la playa, exploras el mundo mientras trabajas y vives a tu rollo.

Pero…

No siempre es fácil.

En Passport Photo Online hemos decidido hablar con unos 950 nómadas digitales para que nos cuenten la cara oculta del nomadismo digital. Si te estás planteando este estilo de vida, aquí te ayudamos a prepararte mejor para lo que te espera.

¿Listo para sumergirte?

Conclusiones clave

Aproximadamente cuatro de cada 10 nómadas digitales (41%) afirman que su estilo de vida afecta a su capacidad para mantener relaciones sentimentales .

afirman que su estilo de vida afecta a su capacidad para . Aproximadamente el 83% de los trabajadores remotos se sienten culpables por tomarse tiempo libre o desconectar del trabajo .

de los trabajadores remotos se sienten por o . Un 77% de los nómadas ha experimentado agotamiento laboral al menos una vez, siendo los empresarios (80%) los más afectados por esta epidemia.

de los nómadas ha al menos una vez, siendo los empresarios los más afectados por esta epidemia. Una media del 40% de los trabajadores remotos se sienten solos a menudo o siempre.

de los trabajadores remotos a menudo o siempre. Cerca del 77% de los nómadas piensa en su estabilidad financiera , siendo los trabajadores remotos (84%) quienes parecen estar más preocupados, superando notablemente a los empresarios (71%) y a los autónomos (75%) .

de los nómadas piensa en su , siendo los trabajadores remotos quienes parecen estar más preocupados, superando notablemente a los empresarios y a los autónomos . El 84% de los nómadas digitales se ha enfrentado a problemas fiscales al menos una vez.

de los nómadas digitales al menos una vez. A pesar de ello, el 94% tiene intención de continuar con su estilo de vida nómada en 2023 y en el futuro.

Los nómadas digitales trabajan 40 horas a la semana o menos

En primer lugar, queríamos examinar el balance entre la vida laboral y personal de los nómadas digitales.

¿Por qué?

Cuando se lleva un estilo de vida así, el equilibrio entre ocio y trabajo se convierte en un tema difícil. Por un lado, quieres asegurarte de que llevas el pan a casa. Por el otro, no quieres perder oportunidades de viajar.

Así que…

Preguntamos a los participantes de la encuesta cuántas horas suelen trabajar a la semana.

Aquí tienes los resultados:

Estos datos muestran que la mayoría de los nómadas digitales (59%) trabajan 40 horas semanales o menos.

Otro 30% trabaja una media de 40-60 horas, grupo mayoritariamente representado por empresarios (33%). Por último, el 12% de los nómadas digitales trabajan una media de 60-80 horas o más, y los trabajadores remotos dominan este grupo con un 16%.

¿Es mucho, poco o lo justo?

Los participantes en la encuesta opinan:

Los nómadas trabajan siempre o con frecuencia los fines de semana

A continuación, queríamos saber si la adopción de un estilo de vida nómada afecta a las horas de trabajo.

¿La respuesta?

Aunque se podría pensar que trabajar fuera de casa da más libertad de horarios, no siempre es así, y es que un total del 52% de los encuestados admite que trabaja con frecuencia o siempre los fines de semana, según muestran estos resultados adicionales:

Es todo un cambio respecto al tradicional horario de 9 a 5. ¿O no?

Los nómadas digitales se sienten culpables cuando desconectan del trabajo o se toman tiempo libre

He aquí un dato no tan divertido:

Según el estudio de Adobe sobre el uso del correo electrónico entre los trabajadores de oficina, aproximadamente el 76% de ellos consulta el correo electrónico fuera del horario laboral.

¿Ocurre lo mismo con los nómadas?

En efecto.

A continuación, preguntamos a los encuestados: «¿Te sientes culpable cuando te tomas tiempo libre o desconectas del trabajo?». El 83% respondió que sí.

Por tanto, está claro que muchos nómadas se sienten presionados a trabajar, incluso cuando no acuden a «la oficina».

Esa podría ser la receta PERFECTA para el agotamiento.

Los nómadas digitales no son inmunes al agotamiento

¿Lo sabías?

El burnout o síndrome del agotamiento laboral afecta a cerca del 70% de los empleados. No es de extrañar que haya sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un fenómeno ocupacional.

Por desgracia, los nómadas digitales no son una excepción:

El gráfico muestra que el 77% de los nómadas ha experimentado el agotamiento laboral al menos una vez, siendo los empresarios (80%) los más afectados por esta epidemia.

¡Ouch!

No es raro que los nómadas se sientan solos

Si planeas convertirte en nómada digital y mudarte al extranjero, lo más probable es que experimentes soledad.

Esto se debe a que, cuando trabajas en un empleo normal, puedes disfrutar de esos momentos de charla con compañeros, risas o desahogo.

En el caso de un nómada digital, no suele ser una opción.

Para empezar, es probable que trabajes en solitario durante mucho tiempo. En segundo lugar, será difícil encontrar a alguien que entienda los retos de tu trabajo, ya que cada nómada digital se especializa en un sector, por lo que puedes encontrar personas dedicadas al SEO o el diseño gráfico, entre otros muchos campos. Eso hace que sea difícil relacionarse.

Los datos lo corroboran.

Este gráfico muestra que un 40% de los nómadas digitales se sienten solos a menudo o siempre. Además, cuanto más tiempo se es nómada, más probabilidades hay de sentirse solo:

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAS COMO NÓMADA DIGITAL? PORCENTAJE DE ENCUESTADOS QUE SE SIENTEN SOLOS A MENUDO O SIEMPRE Menos de seis meses 28.79% 6–12 meses 45.24% 1–2 años 40.69% 2–4 años 38.74% 5+ años 40.42%

Tan solo el 29% de los profesionales que llevan siendo nómadas digitales menos de seis meses afirman sentirse solos a menudo o siempre, mientras que ese porcentaje se dispara hasta un 41% en el caso de los que llevan más tiempo viajando (entre seis meses y más de cinco años).

¿El lado positivo?

Cuanto más tiempo seas nómada digital, más probabilidades tendrás de encontrar personas con las que relacionarte, como indican los porcentajes decrecientes del gráfico anterior.

Menos mal…

Tener citas siendo nómada es más difícil

Puede que conozcas a gente que no entienda tu estilo de vida.

O puede ser que encuentres a alguien en la misma onda, pero puede ser que toméis caminos separados cuando llegue el momento de comenzar la siguiente aventura.

A modo de prueba, hemos preguntado a los encuestados cómo afecta su estilo de vida a su capacidad para mantener relaciones sentimentales.

Aquí tienes los resultados:

Como puedes ver, el 41% de los trabajadores nómadas afirman que su estilo de vida a menudo o siempre se interpone en su vida sentimental.

Dicho esto, no es imposible encontrar y mantener el amor siendo nómada.

Sólo requiere más esfuerzo.

El miedo a perderse algo es real

El FOMO o fear of missing out (es decir, miedo a perderse algo) no es ninguna broma.

Las últimas estadísticas muestran que en torno al 56% de todos los usuarios de redes sociales lo experimentan. ¿Cómo afecta específicamente a los nómadas?

Los siguientes resultados nos ayudan a entender más:

Sólo el 12% de los nómadas digitales dice no haber experimentado nunca miedo a perderse algo. El 88% restante lo experimenta rara vez u ocasionalmente (41,02%), frecuentemente (20,96%) y siempre (25,98%).

He aquí cómo lo afrontan:

Ten en cuenta que el 20% de los nómadas digitales luchan para hacer frente al FOMO, lo que indica que es un problema acuciante para muchos.

Los nómadas digitales suelen permanecer en un mismo lugar hasta 6 meses

Llegados a este punto, procedemos a profundizar en los hábitos de viaje de los nómadas.

Más concretamente, queríamos saber con qué frecuencia hacen las maletas para dirigirse al siguiente destino.

He aquí los resultados:

El gráfico muestra que el 89% de los nómadas permanecen en el mismo lugar hasta seis meses. Esto concuerda con las cifras de un estudio realizado por terceros, según el cual el 80% de los nómadas digitales permanecen en un mismo lugar hasta nueve meses.

Esto no debería provocar fatiga en la carretera, ¿verdad?

Desgraciadamente, a veces sí, como indican los siguientes resultados:

Así es cómo los nómadas hacen frente a ello:

Esto debería darte una idea de cómo combatir el agotamiento en caso de experimentarlo.

Los nómadas tienen muy presente la estabilidad financiera

En las dos secciones siguientes, queremos centrarnos en el aspecto financiero de ser nómada digital y en las dificultades que conlleva.

Por esta razón, preguntamos a los nómadas con qué frecuencia piensan en su estabilidad financiera.

Esto es lo que dijeron:

En general, la mayoría de los nómadas digitales (77%) piensan en su estabilidad financiera. Curiosamente, los trabajadores remotos parecen ser los más preocupados, con un 84% que piensa en ello a veces, a menudo o siempre, superando notablemente a los empresarios (71%) y a los autónomos (75%).

Quizá tenga algo que ver con las oleadas de despidos que se están produciendo en todos los sectores.

Los impuestos quitan el sueño a los nómadas

Hay tres cosas seguras en la vida: la muerte, los impuestos y los nómadas preocupados por estos últimos.

Después de todo, las normativas fiscales son complicadas en muchos países, y puede ser difícil estar al tanto de todas ellas.

Para entender mejor esta cuestión, quisimos preguntar a los nómadas digitales si alguna vez se han enfrentado a problemas fiscales.

Los resultados hablan por sí solos:

¿Cuál es la conclusión?

Mantente al corriente de tus obligaciones fiscales y presta atención a la normativa sobre declaración de la renta en el extranjero.

El nomadismo digital está aquí para quedarse.

A estas alturas, puede que pienses que ser nómada digital es TODO menos divertido.

Sin embargo, la mayoría de las personas encuestadas (94%) tienen la intención de continuar con su estilo de vida nómada en 2023 y en años futuros:

Y con razón.

Aunque tiene sus desventajas, sigue siendo una experiencia enriquecedora que permite explorar el mundo mientras se trabaja a distancia.

Algo impensable hace tan sólo 30 años.

