“El objetivo es trabajar día a día para seguir trayendo innovación a Argentina”

Por staff

23/06/2022

Hace apenas unos días, Motorola presentó en Argentina el smartphone 5G más delgado que ha desarrollado la marca: el Motorola Edge 30. El fabricante realizó un evento en su Flagship Store de Palermo, Buenos Aires, para dar a conocer el teléfono que cuenta con un sistema de cámaras de 50 megapíxeles, una pantalla de 6,5 pulgadas OLED FHD+ de 144Hz, sonido Dolby Atmos y un procesador Snapdragon 778G+ 5G de bajo consumo.

En el marco del lanzamiento, Valeria Fernández, Gerente de Marketing para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia de la empresa, concedió una entrevista exclusiva a TyN Magazine para hablar sobre los planes de la compañía para el segundo semestre del año.

En abril, Motorola inauguró sus primeras dos Flagship Stores en Argentina, ¿cuál fue la estrategia detrás de la creación de las tiendas?

La estrategia la veníamos trabajando desde hace dos años y tenía como objetivo empezar a posicionarnos en el segmento premium de dispositivos, que hasta hace poco no veníamos trabajando. La idea era acercarnos a un público nuevo, al que no le hablábamos antes, a través de distintas iniciativas que empezamos a generar. Uno de los ejes de Motorola es estar cerca de nuestros consumidores. Durante la pandemia nos dimos cuenta se podía lograr esa cercanía a través de la tecnología, pero también quisimos dar un paso más en lo presencial. Si bien la empresa cuenta con Motorola Stores, que son unas veinte islas transaccionales distribuidas a lo largo del país, deseábamos generar un espacio más enfocado en la experiencia donde las personas no solamente pudieran ir y ver los equipos de la marca, sino que allí pudiesen interactuar con otras propuestas. En ese momento, comprendimos que queríamos hacer algo distinto y buscamos lugares en centros icónicos de la ciudad de Buenos Aires para poder sorprender a los consumidores para que vean distintos productos.

¿Ya hay planes para abrir Flagship Stores en diferentes partes de Argentina?

Tenemos una hoja de ruta armada. Vamos a estar sorprendiendo próximamente a los consumidores ya que estamos cerrando los acuerdos en diferentes lugares, pero todavía no se pueden contar las ubicaciones exactas. La idea es seguir expandiéndonos para estar más cerca de los usuarios que están otros puntos geográficos.

Con las nuevas tiendas, la empresa presentó su nuevo segmento de televisores, ¿cómo es el acuerdo que realizaron con Newsan para la fabricación y distribución y qué expectativas tienen para los equipos?

Esto es parte del plan de tener propuestas diversas en la tienda y poder brindar un ecosistema de ofertas para el consumidor. En ese sentido, los TVs eran un tema pendiente desde hace un par de años y los terminamos de desarrollar a través de Newsan que son nuestros ensambladores en Tierra del Fuego. Ellos son quienes comercializan y distribuyen los televisores y nosotros ponemos la marca. Motorola como marca realmente está muy fuerte y le está yendo muy bien, lo que se traduce en nuevas líneas de productos. Ahora falta el costado de la comunicación para que el público general tenga conocimiento de los equipos así que vamos a estar trabajando en ello. Creemos que el segmento tiene mucho potencial.

Durante el último trimestre de 2021, Motorola anunció un hito histórico para la marca en Argentina: logró liderar el mercado móvil con un 45.2 por ciento de market share, ¿cuáles cree que fueron las razones para conseguir este logro?

Es una combinación de una gran cantidad de factores. Es verdad que en Latinoamérica nos está yendo muy bien, por ejemplo, en México también fuimos todo el año el número 1 en el mercado móvil. Se trata de una gran cantidad de esfuerzo de muchos equipos para contar con los dispositivos que realmente el mercado desea consumir y al precio justo. Hay una estrategia detrás de cada lanzamiento para que cada teléfono esté bien posicionado dentro del precio en función de las características que posee. Por otro lado, está la inversión en marca. Aun cuando comenzó la pandemia decidimos continuar invirtiendo y eso también colabora con que las personas vean a la compañía en los buenos y en los malos momentos. Motorola está muy sólida y nuestra estrategia tuvo como resultado que no solamente tuvimos la posición número uno durante el último trimestre del año pasado, sino que además contamos con el market-share más alto en el segmento premium: el 42 por ciento.

¿Cuáles son los objetivos que tiene la empresa para el segundo semestre del año?

Seguir esta estrategia de posicionarnos en el segmento premium y trabajar para que el consumidor nos considere. Tenemos buenos niveles de métricas de marca, y ahora, lo que queremos es seguir captando nuevos usuarios que se pasen a nuestra familia. Es un trabajo de día a día, pero el objetivo a mediano y largo plazo es continuar en este camino de construcción para poder seguir trayendo innovación a Argentina.