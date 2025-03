El odio a Musk se hace cuerpo en el #Tesla Takedown

06/03/2025

(EEUU – Europa) Manifestantes se reunieron frente a las tiendas de Tesla en todo Estados Unidos para protestar contra el multimillonario director general de la automotriz, Elon Musk, y su iniciativa por recortar el gasto gubernamental en nombre del presidente Donald Trump.

Las manifestaciones son parte de una creciente reacción en América del Norte y Europa contra el papel disruptivo de Musk en Washington.

“Vende tus Teslas. Deshazte de tus acciones. Detén a Musk ahora. Únete a nosotros”. Ese es el lema y lo primero que se puede leer al entrar en la web de la campaña global #TeslaTakedown. También se ha habilitado un mapa donde se pueden localizar las concentraciones frente a concesionarios de Tesla por todo el mundo o donde los manifestantes pueden colgar convocatorias o compartir materiales para repartir durante las protestas. “Golpeemos donde le duele, en su cartera”, invitan desde la campaña que se está expandiendo como la pólvora.

El campaña parece que ya está recogiendo sus frutos. Las imágenes de las protestas están copando los medios y los noticieros de Estados Unidos desde este fin de semana, llegando así a un público que no sigue el debate que se da en las redes sociales. En el mapa de convocatorias, además de toda Estados Unidos y Canadá, ya se pueden encontrar puntos y convocatorias colgadas por los propios organizadores de las protestas independientes y esparcidas por lugares como Barcelona, Lisboa o Londres.

En ciudades como Nueva York, Boston y Austin, Texas, los manifestantes portaban carteles con frases como “Musk te está robando” y “Tesla financia a fascistas”.

Al grito de “Elon Musk tiene que irse” con un megáfono rosa, Carolanne Fry encabezó esta semana una ruidosa marcha de unos 350 manifestantes frente a un concesionario de vehículos eléctricos Tesla en Portland (Oregón).

“Tenemos que hacer de Tesla una marca tóxica”, dijo Fry, que ha pedido al sistema de jubilación de su estado que se deshaga de sus acciones de Tesla. “Todos los ángulos económicos desde los que podamos atacar a Elon son para bien”

Todo este movimiento contra Elon Musk y su empresa arrancó, como no podría ser de otra forma en este caso, con un mensaje en Bluesky: “Sal y participa en un piquete internacional #TeslaTakeover a nivel local. Levántate y que te tengan en cuenta!”, dijo la socióloga Joan Donovan en la red social. El mensaje despertó la curiosidad del director de documentales y escritor estadounidense Alex Winter. “Me gustaba la idea de las protestas en las tiendas Tesla, así que le envié un mensaje directo preguntándole si podía hacer algo de organización para ayudar a impulsar la participación. Me dijo que sí, e inmediatamente me puse manos a la obra”, explica el propio Winter en una columna publicada en la revista Rolling Stone.

“El patrimonio neto de Musk está -y ha estado durante mucho tiempo- enormemente sobrevalorado”, explica Winter en Rolling Stone. “Posee y dirige varias empresas, pero su riqueza y su pretensión de ser la persona más rica del mundo están ligadas a Tesla, una empresa con una cotización bursátil significativamente inflada”, afirma el director de documentales ahora convertido en activista contra el imperio de Musk. “Se trata de una burbuja que ha estado esperando a estallar, y nosotros podemos ser la aguja”, finaliza

“Podemos vengarnos de Elon”, dijo Nathan Phillips, un ecólogo de 58 años de Newton, Massachusetts, que protestaba en Boston el sábado. “Podemos imponer un daño económico directo a Tesla al presentarnos en los salones de exhibición en todas partes y boicotear a Tesla y decirle a todos los demás que se salgan, vendan sus acciones, vendan sus Teslas”.

Algunos propietarios de Tesla también han reportado que sus vehículos fueron vandalizados con esvásticas pintadas con spray en medio de lo que grupos judíos y observadores temen que sea un aumento del antisemitismo.

Caída en las ventas

El impacto de la crisis de imagen ya se refleja en las ventas de Tesla en mercados clave. En Alemania, las matriculaciones de nuevos vehículos cayeron un 60% en enero respecto al mismo mes de 2024, mientras que en Francia bajaron un 63%, en Noruega un 38% y en el Reino Unido un 12%. Esta tendencia se suma a una contracción sostenida de las ventas en China y la Unión Europea desde 2023.

Según Colin Rusch, analista de Oppenheimer, la incursión de Musk en la política podría seguir debilitando las ventas de Tesla, especialmente en regiones como California y Europa, donde la compañía ha perdido participación de mercado de manera constante.

