El poder oculto del feedback en la era de la IA

15/07/2024

Por Eduardo Ríos, del Equipo de GoodSapiens.

(Global) El feedback es una herramienta clave para el desarrollo personal y profesional, así como para mantener una cultura organizacional basada en la transparencia, la honestidad y la mejora continua. Todos lo sabemos.

Su verdadero poder radica en la capacidad de transformar perspectivas y mejorar resultados cuando se utiliza adecuadamente. En esencia, el feedback es una conversación que comienza con una escucha, continúa con una ayuda y concluye con el agradecimiento y el aprendizaje mutuo.

No obstante, como mencioné en una publicación anterior, aunque se habla frecuentemente del feedback, rara vez se aplica de manera efectiva. Lamentablemente, en muchas organizaciones, el feedback se malinterpreta y se implementa de forma ineficaz, convirtiéndose en una práctica incómoda, sesgada e incluso contraproducente.

Metodología efectiva

Para evitar estos errores y aprovechar el potencial del feedback, es crucial adoptar un enfoque estructurado y consciente.

En esta publicación, exploraremos de nuevo la metodología SCI (Situación-Comportamiento-Impacto) como una herramienta simple para proporcionar feedback efectivo si en el proceso cumplimos estos tres principios:

Describimos situaciones de manera precisa y específica. Identificamos comportamientos sin emitir juicios. Comunicamos el impacto personal de forma honesta y constructiva.

En resumen, para que el feedback sea útil, es esencial mantener claridad, objetividad e impacto personal. Primero, es relevante ser específico y detallado en la descripción de la situación y el comportamiento. Esto ayuda a evitar malentendidos y proporciona un contexto claro, asegurando que ambas partes hablen de lo mismo. Segundo, enfocarse en las acciones observables y evitar interpretaciones subjetivas garantiza que el feedback sea justo y basado en hechos. Finalmente, expresar cómo el comportamiento afectó personalmente al emisor del feedback, en lugar de a terceras partes, asegura que sea auténtico y valioso.

Impacto de una cultura de feedback

La implementación adecuada de estas prácticas no solo mejora la comunicación y el rendimiento, sino que también fomenta un ambiente de confianza, de autodesarrollo y la mejora continua en todos los niveles de la organización.

Ahora demos un paso más, avancemos.

El feedback práctico requiere un entorno propicio y personas preparadas para ello.

Para dar o recibir feedback, es necesario estar en un entorno donde la honestidad y la sinceridad sean lo normal. Un ambiente donde las personas se sientan cómodas expresando sus opiniones directamente a otras personas o compañeros y solo se expresan opiniones que se dirían directamente a sus caras. Donde se valora y fomenta la capacidad de escuchar activamente y comunicarse de manera clara y concisa. Un contexto donde se entiende cómo las acciones individuales impactan en los resultados colectivos, y se espere que las personas estén automotivadas y sean autodisciplinadas, demostrando responsabilidad personal, tomando la iniciativa en buscar y aplicar el feedback.

En este entorno, cada persona debe conocer su responsabilidad, la de los demás y el contexto más amplio del sistema en el que se desenvuelven. La autocrítica y la búsqueda del bien común deben prevalecer sobre los intereses personales, y debe haber una disposición constante a ayudar a los demás. Las personas deben ser responsables de su conducta y sus acciones ante otros y ante el equipo, permitiendo admitir errores rápidamente y aprender de ellos.

Se valora el coraje para decir lo que se piensa, incluso si es controvertido, y la capacidad de asumir riesgos inteligentes y razonados, así como cuestionar acciones que no estén alineadas con los valores de la persona o de la empresa. No se trata solo de ser sinceros, hay que buscar un equilibrio entre honestidad y sensibilidad, usar la sinceridad para construir y no para herir, evitando actuar por despecho, defensivamente o con egoísmo.

Un buen feedback no se impone de manera inflexible, ni se descarta sin consideración. En este ambiente, la crítica constructiva se agradece y se permite en cualquier momento y lugar, siempre teniendo en cuenta cómo afectará a los demás.

Ya sabemos donde el feedback se convierte en una herramienta poderosa para el crecimiento individual y colectivo, fomentando una cultura de alto rendimiento, innovación continua y colaboración efectiva. Sin embargo, es crucial reconocer que este tipo de cultura requiere un compromiso constante y un esfuerzo deliberado por parte de todos los miembros de la organización.

Como no quiero que solo sean mis ideas y mis palabras, permíteme traer a colación el caso de Netflix. En el libro No Rules Rules: Netflix and the Culture of Reinvention, escrito por Reed Hastings (fundador y CEO de Netflix) y Erin Meyer (escritora y profesora en INSEAD), se ofrece una perspectiva innovadora y audaz sobre la cultura del feedback dentro de Netflix.

Una de las premisas fundamentales es que un feedback radicalmente transparente y frecuente es esencial para el éxito y la reinvención continua de una empresa. Los autores argumentan que el feedback tradicional, a menudo anual y superficial, es insuficiente en un entorno empresarial dinámico. En su lugar, proponen un enfoque de “feedback dinámico“, donde el intercambio de opiniones es continuo, sincero y bidireccional.

Hastings y Meyer destacan que, al recibir feedback inmediato y honesto, los empleados pueden ajustar su desempeño rápidamente, lo que resulta en una mayor eficiencia y crecimiento profesional. Asimismo, subrayan que el equilibrio entre la crítica constructiva y el reconocimiento es clave para mantener un ambiente de trabajo saludable y productivo.

Visión de un futuro con feedback

Hemos presentado una visión en la que la transparencia —de la que hablaremos en una próxima publicación— y la comunicación abierta no solo son deseables, sino necesarias para cualquier organización que aspire a ser ágil y competitiva en el mundo moderno.

Quiero creer que, más allá de Netflix, existen personas y contextos en múltiples empresas donde la cultura de libertad y responsabilidad es una realidad cotidiana.

El feedback efectivo no es solo una herramienta; es el pulso de una organización saludable y en crecimiento. Es el puente entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser.

Imagina un lugar donde cada conversación es una oportunidad para crecer, donde cada crítica es un regalo, y cada error es un trampolín hacia la excelencia. Este no es un sueño inalcanzable, sino una realidad que podemos construir juntos, una conversación a la vez.

El camino hacia una cultura de feedback efectivo puede parecer desafiante, pero el destino promete una organización más fuerte, más innovadora y más humana. Cada paso que damos en esta dirección nos acerca a nuestro mejor yo individual y colectivo.

Así que te pregunto: ¿Estás listo para ser parte de esta transformación? ¿Estás dispuesto a dar y recibir feedback con la misma apertura y entusiasmo con el que acoges nuevas oportunidades?

Si respondes afirmativamente, empieza hoy. Empieza con tu próxima conversación.

