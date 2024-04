El primer proyecto de almacenamiento de energía hidroeléctrica por bombeo de Estonia Zero Terrain se asocia con el gobierno estonio y recibe una subvención de 1.9 millones de euros

El primer proyecto de almacenamiento de energía hidroeléctrica por bombeo de Estonia Zero Terrain se asocia con el gobierno estonio y recibe una subvención de 1.9 millones de euros

Por staff

05/04/2024

TALLINN, Estonia, April 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — El Ministerio de Clima de Estonia firma el Memorando de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) con la empresa energética Zero Terrain para ayudar a Estonia a alcanzar su objetivo de energía 100 % renovable para el año 2030. Con esta cooperación, Zero Terrain está colaborando estrechamente con el gobierno para idear soluciones que permitan la realización del proyecto de almacenamiento de energía hidráulica por bombeo (PHS, por sus siglas en inglés) en Estonia, incluyendo el apoyo para asegurar el capital y afrontar los retos del mercado.

Además, Zero Terrain recibe una financiación de 1.98 millones de euros del programa estatal de investigación aplicada para apoyar el desarrollo de proyectos Zero Terrain en Estonia y la exportación de tecnología.

Zero Terrain Paldiski 500MW , la planta subterránea de almacenamiento de energía de larga duración, supone un avance significativo de la tecnología PHS convencional, posibilitando su construcción en cualquier lugar, incluso en terrenos planos.

Zero Terrain Paldiski representa un hito importante en el sistema energético del país. La central de almacenamiento de energía hidroeléctrica por bombeo de Paldiski es un proyecto de interés común de la UE (proyecto PCI). Es el único proyecto de almacenamiento de energía hidroeléctrica por bombeo totalmente nuevo de la región del Báltico Norte y también será la instalación más grande del país.

“La firma del MoU constituye un avance significativo en el camino de Zero Terrain hacia un futuro energético limpio y seguro. Creemos que no puede haber un sistema energético impulsado por las energías renovables sin un almacenamiento de energía a gran escala y de larga duración. Esta colaboración significa la cooperación y el compromiso de impulsar un cambio positivo en el panorama de las energías renovables en Estonia”, afirma Peep Siitam, fundador y director ejecutivo de Zero Terrain.

El primer proyecto de almacenamiento de energía de larga duración de Estonia, Zero Terrain Paldiski, obtuvo los permisos de construcción correspondientes en diciembre de 2022. La construcción de la primera central hidroeléctrica de bombeo del país comenzará en 2025 . Durante el ciclo de operación nominal de 12 horas, Zero Terrain Paldiski genera 6GWh de energía a la red, que es algo más que el consumo promedio diario de todos los hogares de Estonia.

Zero Terrain también recibe una financiación de 1.98 millones de euros del programa estatal de investigación aplicada. Según Siitam, la financiación se utilizará para desarrollar el diseño modular de Zero Terrain, iniciar actividades de desarrollo en otros países e incorporar nuevos inversores a Zero Terrain Paldiski, Estonia.

“Zero Terrain está desarrollando una tecnología de almacenamiento de energía a gran escala, que le permitirá a Estonia y a otros países pasarse a las energías renovables de forma más amplia con una superación significativa de la tecnología PHS convencional”, afirma Arbo Reino, un experto en energía de la Agencia Estonia de Empresas e Innovación.

“La necesidad mundial de la capacidad de almacenamiento de energía de larga duración (LDES, por sus siglas en inglés) es innegable. En 2040 se necesitarán entre 85 y 120 TWh-hora de LDES en todo el mundo (McKinsey, 2021), por lo que el interés por nuestra tecnología y nuestro proyecto es elevado, especialmente en regiones donde el PHS tradicional era imposible de implantar por limitaciones geográficas”, explica Siitam.

Zero Terrain es una empresa de propiedad conjunta de la empresa energética estonia AS Alexela, la empresa báltico-polaca de energías renovables Sunly AS, Vool OÜ, Combiwood Grupp OÜ, Warmeston OÜ y Ronnivara OÜ.

Para consultas de la prensa y más información, contacte a: Hedwig.Meidra@zeroterrain.com

La foto que acompaña este anuncio está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2cbd052e-529e-4878-b248-52bed8e1134f

Copyright © 2024 GlobeNewswire, Inc.