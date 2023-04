El procesador, el factor decisivo al elegir un smartphone

11/04/2023

Por Ricardo Anaya, gerente de producto de Qualcomm Latam.

Dime qué procesador tienes y te diré qué rendimiento tiene tu smartphone ¿Qué buscas al elegir un teléfono móvil? Probablemente respondas que la marca sea reconocida, que tenga un largo periodo de vida, una buena cámara de fotos o gran resolución en la pantalla. Sin embargo, te olvidas de un factor importante: el procesador.

De acuerdo a un estudio de HMD Global realizado en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, hace un tiempo, el 87.7 % de los argentinos encuestados afirma que es muy importante para ellos saber que su teléfono está protegido y, respecto al tiempo que conservan sus teléfonos, alrededor del 62,3% de los encuestados manifiesta que ha tenido que cambiarlo porque ha disminuido notablemente el rendimiento del dispositivo con el tiempo, y solo el 22.6% conserva su teléfono más de tres años.

En México, según el estudio “Dimensionamiento del Mercado de Smartphones”, elaborado por The Competitive Intelligence Unit (The CIU), los consumidores se fijan en características como el precio, la capacidad de almacenamiento y el procesador.

Unos datos interesantes nos arrojan la encuesta Panorama Mobile Time/Opinion Box “Los brasileños y sus smartphones”, donde indica que los jóvenes, de 16 a 29 años, toman en cuenta la capacidad de procesamiento como la característica más importante (32%), y entre los de 30 a 49 años encontramos un empate técnico: el 32% dice que la memoria y el 34% indica que es el procesador.

Pero ¿cuál es la importancia del procesador? Este componente, considerado como el eje central de un teléfono móvil, recibe y ejecuta todos los comandos del equipo, realizando miles de millones de cálculos por segundo. Cuando reproduces música, envías un correo o tomas una foto con el celular, allí está trabajando. Si, por el contrario, eliges un smartphone con un procesador poco potente, experimentarás lentitud al abrir aplicaciones o usar más de una aplicación a la vez, y rendimiento de red limitado, solo por mencionar algunos puntos.

Con el paso del tiempo estos pequeños componentes han ido evolucionando ante la demanda del mercado, pues ahora integran la inteligencia artificial (IA), tienen compatibilidad con Wi-Fi 7, son hasta 4.35 veces más potentes y hasta 60 % más eficientes en energía, como sucede con el procesador Snapdragon 8 Gen 2.

Además, permiten tomar espectaculares fotografías y contar con un audio en tres dimensiones, lo que mejorará tu experiencia al escuchar música por streaming, uno de los usos más frecuentes en los smartphones, según un estudio de Ipsos.

Todas estas características que ahora integran los procesadores no solo benefician a los consumidores que usan sus teléfonos para videojuegos, sino para cualquier persona que busque un alto rendimiento en estos equipos que se han convertido en parte imprescindible de nuestra vida. En Argentina, según el último relevamiento de la consultora We are Social, a inicios del 2023 se estima que alrededor del 97% de la población cuenta con un smartphone y que el número de conexiones celulares experimento una suba del 2,9%, lo cual representa un incremento de 1.7 Millones de usuarios en relación con el año anterior. Y, a nivel global, según datos de Canalys, el número de suscripciones de teléfonos inteligentes a nivel mundial supera los 6.000 millones en 2021 y se prevé que siga creciendo de forma paulatina durante los próximos años.

Ahora ya sabes qué factor debe ser determinante al momento de elegir tu próximo teléfono móvil. Averigua y compara para tomar una buena decisión. Y recuerda que la evolución tecnológica ha traído y seguirá trayendo enormes beneficios en términos de procesamiento, conectividad y realidad aumentada.