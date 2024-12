El programa de e- Residence de Estonia cumple 10 años

e-Estonia, la base de e-Residency



e-Residency no podría haberse concebido sin la avanzada infraestructura digital de Estonia. En 1991, cuando Estonia recuperó su independencia de la Unión Soviética, el gobierno aprovechó la oportunidad de empezar desde cero e invertir en las tecnologías de la información más avanzadas disponibles en ese momento, convirtiendo el acceso universal a internet y la innovación en las bases de su sociedad. Así nació e-Estonia, donde el 99% de los servicios públicos son interoperables y accesibles online a través de la identidad y firma digital más seguras.



Esta transformación digital ha generado beneficios económicos y políticos para el país, elevando su perfil internacional como un pionero digital y un modelo a seguir en gobernanza electrónica. Ya en 2016, la revista Wired denominó a Estonia como “la sociedad más avanzada digitalmente del mundo”, un título que sigue ostentando a día de hoy gracias a una innovación continua. Como señala Kaspar Korjus, “e-Residency no es un fenómeno aislado; es el resultado natural de años de experimentación y desarrollo de prácticas gubernamentales innovadoras en Estonia”.



El ex presidente Ilves remarca: “Somos un país pequeño, pero tenemos 10 unicornios, tenemos una de las empresas con mayor capitalización de mercado en el mundo, y la mayor oferta pública inicial (IPO) de la historia en la Bolsa de Valores de Londres fue una empresa estonia. Dices, ¿cómo es posible eso? Porque pensamos digitalmente. Creé una expresión una vez: “Estonia, donde lo digital es nativo”, y de hecho, eso es lo que hemos logrado, y e-Residency es un ejemplo de ello”.