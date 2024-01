El Tecnológico de Monterrey anuncia a las y los ganadores de TecPrize

25/01/2024

– En el marco del IFE Conference, se realizó la premiación de TecPrize 2023, iniciativa abierta de innovación Institute for the Future of Education del Tecnológico de Monterrey que impulsa y aporta soluciones a los desafíos educativos en América Latina y el Caribe.

– A lo largo del año se recibieron 130 aplicaciones de 17 países de América Latina y el Caribe, de los cuales 10 fueron finalistas.

MONTERREY, México, Jan. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — En el marco del IFE Conference, el congreso de innovación educativa más destacado entre los países de habla hispana, se realizó la premiación de TecPrize 2023, iniciativa conjunta que busca impulsar soluciones a los desafíos educativos de la región latinoamericana, con un enfoque en la disminución de la brecha de habilidades para el trabajo del futuro.

Cada año, se abre una convocatoria para responder a retos determinados. En 2023 se planteó solucionar la pregunta: ¿cómo pueden las personas adultas ampliar las habilidades personales y laborales que requieren para su desarrollo en la vida y participar en la transformación de sus comunidades?

Se recibieron 130 proyectos de emprendedores de 17 países de América Latina y el Caribe, con el fin de resolver la problemática planteada.

Los proyectos ganadores de TecPrize 2023 son:

Excuela, de Gonzalo Yrigoyen, ganador del primer lugar (Perú), es una compañía de EdTech con impacto social que ha desarrollado un sistema de aprendizaje móvil para el personal de primera línea en organizaciones y empresas, así como para personas en la base de la pirámide social.



(Perú), es una compañía de EdTech con impacto social que ha desarrollado un sistema de aprendizaje móvil para el personal de primera línea en organizaciones y empresas, así como para personas en la base de la pirámide social. NETZUN, de Juan Carlos Solidorio, ganador del segundo lugar (Perú) es una plataforma de aprendizaje en línea que ofrece más de 650 cursos en línea y más de 50 especializaciones.



es una plataforma de aprendizaje en línea que ofrece más de 650 cursos en línea y más de 50 especializaciones. Simon, de Matthieu Dahirel, ganador del tercer lugar (México) educa a las microempresas para incrementar su competitividad como minoristas, productores, clientes y proveedores a través de una plataforma de micro aprendizaje.

“En cada edición del TecPrize convocamos a líderes y expertos de distintos perfiles, explorando los retos educativos en la región y el mundo. Nos embarga la emoción al celebrar los logros de emprendedoras y emprendedores apasionados, quienes representan la esencia de la iniciativa de innovación abierta e impulsan soluciones concretas a los desafíos educativos en América Latina y el Caribe”, expresó Sara Segundo, líder de la iniciativa de TecPrize.

Esta competencia se realiza cada año y se invita a renombrados especialistas de la región vinculados con el mundo del emprendimiento educativo para formar parte de su jurado. En los cuatro años que se ha entregado el TecPrize se han postulado más de 700 proyectos que dan soluciones a los retos planteados, procedentes de 70 países.

El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es un sistema universitario multicampus privado y sin fines de lucro. Desde su fundación en 1943, se ha destacado por su excelencia académica, innovación educativa, emprendimiento, visión global, orientación a la acción y vinculación con la industria y empleadores. Tiene presencia en 33 municipios de 20 estados de México; una matrícula de 62 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, y casi 7 mil profesores; además de más de 27 mil alumnos de preparatoria y 2 mil 500 profesores en ese nivel. La institución está acreditada por la Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950. De acuerdo con el QS World University Rankings (2024), se encuentra en la posición 184, ubicándose en el lugar 29 entre las universidades privadas del mundo. En el Times Higher Education (THE) Latin America University Rankings (2023), se sitúa como la 4 en América Latina y 1 de México, y en el THE Global University Employability Ranking como #78 del mundo y #1 de México; siendo además la #6 en el Top Schools for Entrepreneurship Ranking (2023) de Princeton Review y Entrepreneur de EUA, en programas de emprendimiento en nivel licenciatura. Pertenece a redes de prestigio internacional como la Asociación de Universidades de la Cuenca del Pacífico (APRU), Universitas 21 (U21) y The Worldwide Universities Network (WUN), entre otras.

