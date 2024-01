El tiempo es dinero

01/01/2024

El emprendedurismo no es una alternativa fácil, ni rápida pero, con capacidad de gestión y herramientas eficaces, permite la independencia y brinda la posibilidad de crecer aún ante contextos adversos. Datos del Banco Mundial revelan que los emprendedores y las PyMES son el motor de desarrollo económico y representan más de la mitad de los puestos de trabajo formales en todo el mundo.

Sin embargo, un problema frecuente es la sincronización de los servicios que se brindan, y la carga horaria y mental que demanda cada transacción. “Agendar a la gente y hacerlo manualmente era una limitante muy grande e ineficiente”, explica la licenciada en economía emprendedora e influencer, Carolina Sur, quien ofrece cursos, consultas y mentorías sobre emprendedurismo y gestión consciente de las finanzas.

Al principio, la coordinación de los encuentros, las clases y los cobros de cada servicio implicaban tiempo y organización extra, “con mi personalidad, es muy importante tener algo que organice y logre canalizar la gente”, sostiene Caro. Cada transacción demanda energía, dedicación y sincronización, que repercute en “la carga mental que tenemos para coordinar, la pérdida de tiempo que se multiplica cuando la gente que suspende”.

Para simplificar las transacciones la influencer recurrió a Bukest, un marketplace que permite acceder a diversos perfiles, a modo de tarjetas personales, con una orientación directa hacia el mercado laboral local e internacional. Centraliza y facilita todo el proceso de contratación, coordinando actividades, consultas y métodos de pago, todo en la misma herramienta. Así, los prestadores tienen la gestión administrativa resuelta, y los usuarios encuentran el servicio que necesitan desde cualquier lugar del mundo, las 24hs, con sólo un click.

En un mes, la emprendedora multiplicó en más de un 2000% sus operaciones, “si lo hubiera hecho por mi cuenta no hubiera llegado, porque es muy difícil agendar, reagendar. Por la plataforma tuve la posibilidad de contactar con muchísimos más clientes, eso se tradujo en venta de cursos online y de productos, es plata que me ingresa directo, que repercute en un aumento de mis ingresos”, aclara la influencer. Y agrega, “el diferencial es que en una misma plataforma me puedan contactar, que me paguen, todas las cosas que no quiero hacer y que representan dinero, me lo hace Bukest. Es muy rápido y fácil, sólo con un link, QR o foto es posible programar el encuentro, mi Google calendar me avisa, y el pago ya está resuelto. Eso se traduce en plata, yo sólo pongo el link en Instagram”.

Así, en un mundo altamente globalizado, los límites locales y/o regionales han dejado de ser un obstáculo permitiendo acceder a todo tipo de mercados, incluso aquellos más competitivos. En este contexto, las herramientas tecnológicas simplifican y facilitan el desempeño de los emprendedores, sincronizando la gestión para llegar a cualquier persona, a un click de distancia.

