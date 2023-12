El último lema de los multimillonarios: “Dime de qué presumes y te diré de qué careces”

24/12/2023

Aunque no es un concepto reciente, el “lujo silencioso” basado en el minimalismo y la sencillez ha vuelto a ser tendencia entre aquellos multimillonarios que buscan distanciarse discretamente de los “nuevos ricos”, a través de cómo visten, qué accesorios usan o a dónde van.

La también llamada “riqueza sigilosa” se aleja, en teoría, de la opulencia evidente y quizás requiera un ojo muy bien entrenado para detectarla, especialmente cuando las redes sociales se han encargado de masificar el consumo, no solo de las marcas más poderosas, sino también de sus copias baratas.

En otras palabras, los multimillonarios que se adhieren a esta tendencia aplican la filosofía del “dime de qué presumes y te diré de qué careces”. Y eso incluye hasta cómo deciden llevar su teléfono móvil: siempre sin funda y sin protección. Si se rompe o se raya, ¿cuál es el problema?, pueden desembolsar unos cientos de dólares y comprar otro.

Tan mundano que es indetectable

Es tan mundano que sería fácil pasarlo por alto, como bien dice un artículo de la revista Time publicado el jueves. Pero las evidencias están en todas partes. A lo largo de los años, ultra ricos como Elon Musk, Jeff Bezos o Jay-Z han sido fotografiados con un iPhone sin funda en la mano.

Para la mayoría, los precios actuales de los teléfonos móviles no son nada despreciables. El último modelo de iPhone, el iPhone 14, oscila entre los US$ 829 y US$ 1.200. Según CNET, los precios del iPhone han subido un 15% en los últimos 6 años, el aumento más pronunciado desde que Apple lanzó el dispositivo.

Paralelamente, la demanda por fundas protectoras parece estar creciendo. Verified Market Research, una firma de investigación y consultoría, prevé que el mercado global de fundas para teléfonos crecerá a US$ 35.810 millones para 2028, frente a los US$ 21.610 millones que registró en 2020.

¿Vale la pena arriesgarse por “estética”?

Thomaï Serdari, directora del programa de maestría en administración de empresas en moda y lujo de la Universidad de Nueva York, dice que no usar una funda de teléfono puede ser un comunicador revelador tanto de clase como de valores.

En el nivel más superficial, Serdari cree que llevar un teléfono inteligente sin estuche habla de una apreciación hacia el diseño y la estética: “Si es tan hermoso por sí mismo, entonces, ¿por qué necesitas ponerlo en un estuche?”.

“A menudo, los estuches tienen una marca propia o son de marcas de moda y tienen elementos muy llamativos”, dice la académica. “Va en contra de la estética discreta”.

Serdari recuerda que los ultra ricos no tienen la costumbre de cargar efectivo consigo, que luego necesiten guardar en la funda. Si tienen conductores privados, no requieren usarla para llevar su pase de transporte público; y si viven en un edificio de lujo con portero, probablemente tampoco necesiten llevarse un puñado de llaves que rayen su teléfono dentro del bolso.

Es cuestión de comodidad

“Si estás a ese nivel de riqueza, no necesitas tener nada más que el propio teléfono y lo que implica, como pagos electrónicos”, dice Serdari.

Y aunque algunos creen que renunciar a una funda de teléfono comunica una negligencia vinculada al privilegio, Serdari advierte que no se debe equiparar tener muchos ingresos disponibles con ser descuidado.

“No se puede hacer un argumento general de que así es como se comportan los ultra ricos”, dice ella. “Al contrario, son personas muy cuidadosas con sus cosas”.

Para alguien que puede pagar lo que sea, los aspectos intangibles como el tiempo o la comodidad pueden ser mucho más valiosos que el precio de un teléfono nuevo, y usar uno sin funda suele facilitarles la vida.

Los estuches son voluminosos, acumulan suciedad en grietas difíciles de limpiar e inutilizan los mini bolsos de moda. “Es toda la idea de la comodidad”, dice Serdari. “Los objetos mínimos contribuyen a una vida cómoda.”

