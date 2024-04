Elecciones en Panamá, ¿podrían cambiar perspectivas para First Quantum?

Las elecciones en Panamá podrían tener un impacto significativo en las perspectivas de First Quantum, una compañía canadiense que opera una de las minas de cobre más grandes del mundo en Panamá. La incertidumbre política y social en Panamá ha llevado a una caída dramática del 17% en las acciones de First Quantum.

Sin embargo, las posibilidades para que First Quantum Minerals recupere una valiosa concesión de una mina de cobre que fue cancelada el año pasado son muy bajas, según las propuestas de campaña de los candidatos presidenciales, revisadas por Reuters, y entrevistas con líderes opositores al proyecto.

El presidente panameño Laurentino Cortizo anunció la intención de realizar un referéndum para determinar el futuro del contrato con First Quantum. Esta decisión llega tras una serie de protestas masivas en contra del proyecto de minería a cielo abierto. Las tensiones sociales han aumentado significativamente, poniendo en tela de juicio no solo el futuro del proyecto sino también la estabilidad del sector minero en la región.

Los operadores de metales e inversores estarán observando de cerca el resultado de las elecciones para ver si un nuevo presidente podría ayudar a reactivar la minería en Panamá.

Ocho candidatos participarán en las elecciones del 5 de mayo, en una carrera reñida, según las encuestas. Entre los cinco favoritos, tres han prometido seguir con los planes de cierre para la mina Cobre Panamá, mientras que otro plantea realizar un referéndum del asunto y otro más no ha mencionado sus intenciones en torno al proyecto en su plan público.

En respuesta a las crecientes preocupaciones, First Quantum emitió una declaración pública en la que destacó la presentación de “recursos de inconstitucionalidad” contra la Ley 406, la cual aprueba el contrato de concesión renovado para la mina. Sin embargo, estas declaraciones no han logrado frenar el descenso en el valor de sus acciones.

Un portavoz de First Quantum respondió a Reuters preguntas sobre las expectativas de reactivación de la mina diciendo que “en cualquier jurisdicción en la que operamos, esperamos ver que el proceso de democracia seleccione al candidato preferido por Panamá de una manera justa, transparente y pacífica”.

El resultado del referéndum tiene el potencial de redefinir no solo la operación de la mina de cobre en Panamá sino también las políticas de extracción de recursos en Panamá y posiblemente en América Latina. Dependiendo del resultado, podríamos estar presenciando un giro en la política minera o una reafirmación del modelo de desarrollo económico basado en la extracción de recursos naturales.

“Si el país dice que quiere minería, nosotros no podríamos oponernos a eso, pero si el presidente entrante abre esa mina sin la autorización de todo el país claro que vamos nuevamente para la calle y para el mar”, afirmó Sabino Ayarza, en representación de la flotilla pesquera que paralizó las operaciones de First Quantum, bloqueando su principal puerto.

“Ya no vamos pasivos como antes sino agresivamente a cerrar eso”, agregó.

La minería no ha sido un gran tema de campaña

José Mulino, el favorito para ganar la carrera presidencial según las últimas encuestas, no se refiere a la polémica en torno a la mina en su plan de Gobierno, y no ha asistido a los debates presidenciales.

El expresidente y candidato Martín Torrijos, que ha estado entre los tres primeros candidatos en muchas encuestas, no menciona sus intenciones para el sector minero en su plan de Gobierno, pero dijo a Reuters en un evento de campaña que el cierre de la mina es una decisión que los panameños ya tomaron y planea respetarla.

Rómulo Roux, por su parte, promete seguir adelante con el cierre de la mina en su plan, pero no menciona el futuro del sector. El candidato no estuvo disponible para una entrevista, pero su compañero de fórmula, José Blandón, dijo en un evento que su equipo no tiene planes de revocar la prohibición minera.

La propuesta del actual vicepresidente y candidato presidencial José Carrizo plantea una votación para que los panameños decidan sobre el futuro de la minería.

En febrero, First Quantum informó que pedirá unos 20 mil millones de dólares a través de un arbitraje internacional en contra de la orden de Panamá de cerrar la mina. La empresa canadiense ha notificado de dos arbitrajes, uno en virtud del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá y otro vinculado a la cláusula de arbitraje del contrato cancelado.

La cláusula prevé procedimientos en Miami, según la minera.

