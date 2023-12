Elon Musk busca financiamiento para competir en IA

07/12/2023

La competición por la inteligencia artificial arrancó hace un año con el lanzamiento de ChatGPT, y hoy tres compañías –OpenAI, Microsoft y Google– han tomado una clara delantera. Pero otras no tiran la toalla y aprietan para alcanzarlas. Una es xAI, la startup de IA de Elon Musk, que busca recaudar 1.000 millones de dólares (unos 928 millones de euros), según revela en un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE UU (SEC, por sus siglas en inglés).

Recientemente, se ha informado que Elon Musk, conocido por su participación en empresas como Tesla y SpaceX, ha unido fuerzas con Mistral AI en busca de financiación para posicionarse en el mercado de la inteligencia artificial.

Según informó Bloomberg el martes 5 de diciembre, Musk ya había conseguido cerca de 135 millones de dólares, según una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Musk pide a los inversores que aporten un mínimo de dos millones de dólares.

En noviembre, Musk anunció que los inversores en acciones de X tendrían el 25% de participación en xAI. También reveló que los usuarios de la red social que se registren para su suscripción Premium+ obtendrán acceso a Grok.

“Grok está diseñado para responder preguntas con un toque un poco ingenioso y tiene un lado rebelde, ¡así que no lo uses si odias el humor! También responderá algunas preguntas picantes que son rechazadas por la mayoría de los otros sistemas de IA”, indicó Musk, que sostiene que OpenAI no existiría sin el y que ha sido “idiota” al no mantener parte del control de esta compañía.

Mistral AI está en la recta final para recaudar 450 millones de euros de inversores como Nvidia y Salesforce en una ronda de financiación que valora la compañía en unos 2.000 millones de dólares, según informó Bloomberg, que cita a personas conocedoras del acuerdo.

Dicho acuerdo incluye más de 325 millones de euros en capital de inversores liderados por el fondo Andreessen Horowitz, que está en conversaciones para invertir 200 millones de euros. El fabricante de chips Nvidia y el de software, Salesforce, han acordado aportar otros 120 millones de euros en deuda convertible, añadieron las fuentes citadas, que advierten que algunos detalles de la operación pueden aún cambiar.

La valoración de 2.000 millones de Mistral AI, que aún no ha cumplido ni un año de vida, muestra el optimismo que desatan las startups especializadas en IA.

