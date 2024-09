Elon Musk elogia a sus empleados en las redes sociales

03/09/2024

(Argentina) Desde el sábado pasado la red social X ha sido bloqueda en Brasil por oreden del juez del Supremo Tribunal Federal de ese país.

El dueño de Tesla reaccionó a esta problemática calificando al juez de “dictador” y de implantar “órdenes ilegales para censurar a sus opositores políticos”.

El presidente de Brasil cargó el empresario multimillonario y dijo: “Que tenga mucho dinero no significa que pueda faltarle el respeto a la ley”. Y agregó: “Es un ciudadano estadounidense, no un ciudadano del mundo. No puede seguir ofendiendo presidentes, diputados, senadores, al congreso o la Corte Suprema. ¿Quién se cree que es? Lo siguiente es que tiene que respetar la decisión del Tribunal Supremo de Brasil. Este no es un país con complejo de vagabundo” cerró.

Por su lado, el magnate sudafricano Elon Musk volvió a llenar de elogios al presidente Javier Milei mostrando su preferencia debido que es quien esta allanado el camino de Musk hacia el cambio hacia un nuevo capitalismo, el de los señores (TecnoFeudales).

“El presidente Javier Milei está haciendo un trabajo increíble devolviendo la grandeza a Argentina!” Elon Musk en X

President @JMilei is doing an incredible job restoring Argentina to greatness! — Elon Musk (@elonmusk) September 2, 2024

El presidente Javier Milei no perdió la oportunidad y le respondió el cumplido. “Muchas gracias por tus palabras”, fue el posteo del libertario.

