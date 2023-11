Elon Musk: “Han montado todo esto para nada. Buen truco de marketing”

23/11/2023

El despido de Sam Altman ha acabado convertido en un culebrón exprés de apenas cinco entregas que llegó a su fin este miércoles.

Elon Musk, uno de los fundadores de la empresa allá por 2015 y que la abandonó en 2018, resumía en X.com la estupefacción generalizada: “Han montado todo esto para nada. Buen truco de marketing“.

Sam Altman llegó este miércoles 22 de noviembre a un acuerdo con OpenAI para regresar como CEO, después de unos días tumultuosos tras su destitución por parte de la junta directiva de la empresa.

El joven ejecutivo regresó ayer por la puerta grande tras haber alcanzado un acuerdo con el que conseguía defenestrar la cúpula directiva que el pasado viernes lo despidió sorpresivamente.

Vuelve como un líder mesiánico, con el apoyo declarado de prácticamente toda la plantilla y con una cúpula sin críticos a su visión

Una carta podría ser la razón del inicio de esta historia

Antes de que Sam Altman, presidente ejecutivo de OpenAI, pasara cuatro días apartado de la empresa, varios investigadores de la plantilla enviaron al directorio una carta en la que advertían de un potente descubrimiento de inteligencia artificial que, según ellos, podría amenazar a la humanidad, dijeron a Reuters dos personas familiarizadas con el asunto.

No está claro el papel que jugó esa carta en el despido de Altman. Fuentes citadas por Reuters la señalan como decisiva, mientras que el medio especializado The Verge asegura que la carta no llegó al consejo y que no tuvo que ver en el despido de Altman.

El fabricante de ChatGPT había avanzado en Q* (pronunciado Q-Star), que algunos creen internamente que podría ser un gran avance en la búsqueda de la superinteligencia, también conocida como inteligencia artificial general (IAG), dijo una de las personas a Reuters. OpenAI define la IAG como sistemas de IA más inteligentes que los humanos.

La víspera de su cese fulminante, Altman intervino en la cumbre de directivos celebrada en paralelo a la de la Asociación Económica Asia Pacífico (Apec). “Cuatro veces en la historia de OpenAI, la más reciente hace solo un par de semanas, he tenido la oportunidad de estar en la sala en la que empujamos el velo de la ignorancia hacia atrás y la frontera del descubrimiento hacia delante, y poder hacerlo es el honor profesional de mi vida”, dijo allí. En principio no se dio especial importancia al comentario ni se supo a qué desarrollos concretos aludía.

