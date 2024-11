Elon Musk imparable. ¿A qué mercado apunta ahora?

30/11/2024

(EEUU) En los últimos días, el empresario anunció que quiere fundar un estudio de desarrollo basado en la IA, su objetivo es “hacer que los videojuegos vuelvan a ser grandes”.

Lo dijo en respuesta a un tuit de un seguidor que aseguró que los desarrolladores y periodistas de videojuegos están “capturados ideológicamente”, agregó.

Musk afirmó que “demasiados estudios de desarrollo son propiedad de grandes corporaciones” y que su empresa xAI está preparando el lanzamiento de un nuevo estudio que revolucionará el mundo gamer con el uso de inteligencia artificial.

Lo que realmente significa un “estudio de videojuegos basado en inteligencia artificial” no quedó claro. Aunque la IA ganó terreno en muchos campos, su adopción generalizada en los videojuegos resultó rechazada. Incluso insinuaciones de su uso en el arte o en la narrativa de los juegos generaron un fuerte rechazo tanto por parte de los jugadores como de los mismos desarrolladores.

Sus videojuegos favoritos fueron Cyberpunk 2077 y, más recientemente, Diablo 4. Actualmente está en el puesto 44 en el ranking de jugadores de Diablo 4, luego de haber estado en el 19. Cientos de sus contrincantes dedican entre 8 y 10 horas al día jugando.

En cuanto a cómo sería un juego “no woke, no ideológicamente capturado”, es difícil precisar los estándares que se aplicarían. Este año, juegos como Stellar Blade, The First Descendant y Black Myth: Wukong fueron destacados por cumplir con esos criterios. Sin embargo, estos títulos fueron jugados por gamers con diversas posturas ideológicas, o incluso sin ninguna en particular.

El anuncio de Elon Musk plantea dos escenarios: la fundación de un estudio enteramente de IA o, un fracaso producto de otro delirio de omnipresencia.

