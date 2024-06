Emprender en USA: Cuáles son los negocios más accesibles para obtener la visa

Por staff

26/06/2024

(Argentina y México) Argentina y México siguen siendo de los pocos países de América Latina que aún acceden a las visas Treaty Investor (E2) que ofrece Estados Unidos. Para calificar, el solicitante deber ir a Estados Unidos con la intención de desarrollar y dirigir las operaciones de una empresa en la cual el solicitante haya invertido una cantidad substancial de capital, o para trabajar en la empresa como ejecutivo, supervisor o empleado de habilidades esenciales.

Estas visas están abiertas a ciudadanos de países que mantienen tratados de comercio y navegación con Estados Unidos. Además de la Argentina y México, los otros países de la región que cumplen este requisito son Colombia, Chile, Paraguay, Honduras y Costa Rica. Y de ese grupo, mexicanos y argentinos se destacan entre los que más visas recibieron: según datos oficiales, en 2023 Estados Unidos aprobó 54.812 y rechazó 5615: de los países latinoamericanos, México fue el país con más aprobaciones (con 2185) y Argentina fue el segundo (763 en total). Le siguieron Colombia con 359 y Chile con 310.

En los primeros tres meses de 2024, la Embajada de Estados Unidos en Argentina aprobó 147 visas E2, lo que muestra un fuerte interés de los argentinos por ir a hacer negocios a ese país. Mientras que en México, a partir de los últimos resultados electorales, creció la cantidad de consultas.

Para acceder a esta visa se requiere una inversión mínima de US$ 180.000. Una opción muy común para los interesados en invertir tradicionalmente fue el mundo gastronómico. Sin embargo, en el último tiempo se vio un aumento considerable en los mínimos de inversión en restaurantes, por lo que surgieron nuevos negocios más accesibles para este tipo de inversiones.

Cómo invertir en Estados Unidos para acceder a la visa E2

Acceder a la visa E2 para inversores tiene sus bemoles y se debe ser muy cuidadoso a la hora de actuar para después poder recibir el sello de aprobado en el pasaporte. De los US$ 180.000 que se deben transferir a la nueva sociedad, US$ 140.000 deben gastarse en elementos como la compra de productos, mercadería, pagos de alquiler, depósito, publicidad o gastos de asesoría, consultoría o apertura del negocio. Además, es necesario contratar por lo menos dos empleados y demostrar un mes de facturación para poder iniciar el trámite.

“Una vez que el negocio está operando se envía el pedido de visa a la embajada y en Argentina están demorando unos tres meses en dar la cita aproximadamente desde que reciben el pedido”, explica Carla Anzaldi, abogada especializada en asesorar a interesados que solicitan estas visas.[51]

Lo usual en estos casos es entrar a Estados Unidos con una visa de turismo y negocios –las B1 y B2–, con la que los argentinos pueden estar en el país por seis meses mientras montan el negocio y esperan la visa de inversor. En caso de necesitarlo, se puede extender la permanencia por otros seis meses hasta que se tramitan los papeles definitivos.

En qué negocios conviene invertir

La industria gastronómica, aunque tentadora, implica inversiones altas: comenzar desde cero puede requerir una inversión cercana al millón de dólares debido a los elevados costos de equipamiento y adecuación del espacio.

Por otro lado, la compra de fondos de comercio en el sector gastronómico puede oscilar entre US$ 150.000 y US$ 180.000. Sin embargo, al sumar las refacciones necesarias, el costo total puede elevarse a un mínimo de US$ 300.000 o US$ 350.000. Esta inversión puede ser considerablemente alta para muchos, aunque algunos de estos negocios pueden ser lo suficientemente grandes como para permitir el trámite de dos visas E2 en un mismo establecimiento, siempre que cada inversor aporte al menos US$ 150.000.

“El requisito es tener el 50% del negocio, por lo que un mismo negocio puede implicar la visa para dos familias. Lo importante es que ese negocio alcance para que las dos familias puedan vivir de él”, explica Anzaldi.

Obtener una visa E2 puede parecer una tarea monumental. Sin embargo, con la estrategia adecuada y una inversión bien pensada, es posible establecer un negocio que no solo cumpla con los requisitos de inmigración, sino que también sea financieramente viable y rentable. De hecho, cada vez hay más alternativas con barreras de entrada más accesibles.

Por ejemplo, los negocios de limpieza se destacan por su bajo costo inicial y su potencial de crecimiento. Con una inversión aproximada de US$ 60.000, es posible comenzar una operación de limpieza. Además, se pueden realizar compras de insumos por adelantado para llegar al monto total requerido para acceder a la visa.

Incluso está permitido dejar hasta US$ 40.000 en la cuenta bancaria como capital operativo. Esta estrategia no solo cumple con los requerimientos de la visa, sino que también proporciona un colchón financiero para el negocio, asegurando su estabilidad en los primeros meses de operación.

Los negocios de colocación de pisos también están en auge y requieren una inversión inicial aproximada de US$ 80.000. Este monto cubre los costos iniciales, pero para cumplir con los requisitos de la visa E2, se puede realizar una compra anticipada de mercadería adicional. Empresas del sector suelen ofrecer almacenamiento de inventario en sus almacenes, lo que facilita la gestión inicial del negocio.

“En general, uno de los desafíos más comunes es encontrar la plaza comercial adecuada. Sin embargo, en el negocio de pisos todavía hay plazas disponibles, por lo que es una buena opción”, explica Matías Pagano, empresario gastronómico argentino fundador de KAO que se estableció en Miami hace nueve años.

Los negocios de estética, como spas y clínicas de belleza, están también en auge. Estas operaciones no requieren las grandes inversiones de infraestructura que demanda la gastronomía. Con una inversión modesta en alquiler y mobiliario, estos negocios pueden empezar a operar. Además, la demanda de servicios de belleza y bienestar sigue creciendo, lo que los convierte en una opción atractiva para inversionistas.

Las cafeterías pequeñas son otra opción interesante: los famosos cafés de especialidad también son un boom en Estados Unidos. Lo positivo es que requieren inversiones menores ya que no necesitan una cocina completa. Pagano destaca que son buenas opciones si se consigue un local con buena ubicación.

Las franquicias pueden ser una alternativa más sencilla para acercarse a los negocios, aunque las opciones varían mucho según el capital disponible. Muchos inversionistas consideran las franquicias por la estructura y el soporte que ofrecen: “En verdad hay que analizar caso por caso. Empezar con una franquicia siempre es más fácil, pero no siempre garantiza el éxito, por más conocida que sea la marca”, advierte Pagano, que tiene experiencia en franquicias ya que fue el encargado de llevar la marca SushiClub a Estados Unidos.

Evitar riesgos: la clave en el asesoramiento correcto

Uno de los mayores riesgos al emprender en Estados Unidos para obtener la visa E2 es no contar con el asesoramiento adecuado. Obtener la visa y mantener un negocio exitoso son dos aspectos interdependientes, por lo que buscar asesoramiento de expertos que conozcan los requisitos de la embajada es fundamental para evitar errores costosos. Invertir sin la guía correcta puede resultar en una pérdida de capital si la forma en que se realizó la inversión no cumple con los criterios de la visa.

Además, es esencial entender y cumplir con los requerimientos específicos de la embajada en cuanto a la transferencia de dinero y la documentación necesaria. La embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, por ejemplo, hace hincapié en la correcta transferencia de fondos. Invertir sin una planificación adecuada puede llevar a problemas legales y financieros difíciles de solucionar.

“Muchas veces la gente se asesora con quien le vende el negocio, pero eso no significa necesariamente que estén al tanto de los requerimientos de la embajada”, menciona Anzaldi. “Además, hay mucha gente inescrupulosa brindado asesorías, por lo que hay que tener cuidado”, advierte, por último, Pagano.

Ver más: Ecosistema emprendedor español genera una riqueza de 11.541 millones de euros

Ver más: Fábricas de autos eléctricos chinas invaden mercados mientras las americanas quiebran

Ver más: Santander financiará las compras de Amazon