Empresa argentina quiere participar del modelo de open banking peruano

31/07/2024

(Argentina – Perú) En el marco del plan de expansión de Flux IT a mercados externos, el Head of Sales de Flux IT, Gabriel Grifasi, y el licenciado en informática (UNLP), co-founder & CEO de Flux IT, Santiago Urrizola, se reunieron con los principales representantes de las empresas de la industria financiera peruana para abordar temáticas vinculadas al ecosistema bancario.

Se trata de un terreno fértil para la implementación de soluciones tecnológicas avanzadas producto de la transformación digital que está redefiniendo los sectores de banca y seguros, impulsando una mayor eficiencia, personalización de servicios y mejorando la experiencia del cliente. La interoperabilidad que hoy demanda el negocio y la adopción de plataformas móviles ha facilitado el acceso a servicios financieros, permitiendo a los clientes realizar transacciones, gestionar cuentas y obtener asistencia usando canales digitales.

Los principales tópicos abordados en el encuentro fueron: el uso de la IA en la banca, las finanzas embebidas, y los desafíos y oportunidades que las nuevas tendencias en canales digitales brindan a los servicios bancarios. Según Grifasi: “se abordaron experiencias vinculadas a la transformación digital del ecosistema bancario peruano. Además de identificar los desafíos que presentan las empresas, detectar oportunidades latentes y compartir nuestra experiencia, conocimientos y casos de éxito en Argentina, que pueden impulsar el recorrido que está transitando el mercado peruano”.

Por su creciente digitalización, Perú promueve la demanda de servicios personalizados, una oportunidad que enfrentan los players del sector para impulsar la utilización de servicios financieros en nuevos segmentos y regiones del país, apoyándose en los nuevos productos y servicios que abren juego hacia un sistema de open banking.

“La Inteligencia Artificial puede ser el medio para facilitar la migración del contacto físico a la experiencia digital; enfocándonos en que esta mejora sea para el usuario igual o mejor que la experiencia presencial”, detalla Grifasi. Y agrega: “Nos entusiasma mucho poder compartir soluciones que ya fuimos implementando en nuestra región y creemos que pueden generar un impacto sumamente positivo en Perú”.

En los últimos años el mercado peruano está debatiendo e implementando medidas que van en camino hacia un modelo de open banking. En este sentido, hay camino para recorrer y con oportunidades para los jugadores que están dentro de la industria a los que se suman nuevos players. Argentina ya atravesó un proceso similar que dinamizó a todo el mercado en beneficio de los usuarios.

Un ejemplo de este proceso lo refleja el sector de seguros de Perú, que luego de la pandemia buscó incorporar más tecnología para aumentar la penetración en el mercado, principalmente en el interior del país. En los últimos años ha mostrado un crecimiento sostenido incluso superior al promedio de LATAM.

