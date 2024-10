Empresa de migración de datos en Brasil se expande en el mercado latinoamericano

21/10/2024

(Brasil) El término SAP probablemente sea desconocido para muchas personas que no tienen contacto directo con la herramienta que por décadas ha transformado la rutina de empresas de todos los tamaños y sectores. Al igual que ocurre con cualquier tecnología, las empresas que las dominan acaban destacándose en el panorama empresarial y global de ese sector. Es el caso de Mignow, que, con el uso de inteligencia artificial en sus proyectos, pasó a liderar y se convirtió en pionera de las innovaciones tecnológicas para el mundo SAP. Recientemente, también firmó un acuerdo de colaboración estratégica con AWS que se llevará a cabo en los próximos años.

Fundada por Paulo Secco, el director ejecutivo y administrada por Guilherme Joventino, el director de operaciones de Mignow, la empresa se preocupó no solo por realizar las migraciones de SAP ECC a SAP S/4 HANA, sino también por maximizar el tiempo y los recursos para que este proceso sea cada vez más ágil, práctico e indoloro para empresas de todo el mundo. A través de su software innovador, Mignow, la misma ha automatizado hasta el 80% del proceso de migración, reduciendo el tiempo de implementación hasta cinco veces.

“Desde el principio, nuestro objetivo fue transformar la complejidad de la migración a SAP S/4HANA por un proceso más ágil y accesible. Creemos que la automatización y la innovación son las claves para alcanzar este objetivo”, explica Paulo Secco.

Guilherme Joventino, COO de Mignow y Paulo Secco CEO de Mignow

Con la experiencia que adquirieron directamente en Silicon Valley, donde se encuentran los mejores ingenieros de software del mundo, Mignow también fue a Canadá para entender los procesos de redes neuronales y “deep learning”, esta información influyó directamente en el desarrollo del principal diferenciador de la empresa, el uso de inteligencia artificial generativa.

Expansión en América Latina y América del Norte

Mignow tiene el récord de la migración más rápida del mundo, al completar el proceso de migración de SAP ECC a SAP S/4Hana en apenas 18 días. Fué ganadora de premios en Brasil, como el SAP Innovation Awards en la categoría “Digital Transformation on Rise with SAP” por el proyecto de migración acelerada de Carrefour, terminado en tres meses, Mignow ya ha ejecutado más de 60 proyectos y ha ampliado su actuación a 14 países, estableciendo 53 alianzas estratégicas. En este escenario, en 2024, Mignow inició un proceso activo de expansión hacia América Latina, participando en los eventos de SAP NOW en México, Chile y Colombia, además de patrocinar el SAP Partner Summit en Argentina y América del Norte. El movimiento ejecutado por la empresa pretende demostrar y replicar el éxito obtenido en Brasil en otros países latinoamericanos.

Guilherme Joventino, COO de Mignow, destaca la importancia de la expansión para el momento actual de Mignow en el mercado SAP. “Hemos avanzado mucho en poco tiempo, utilizando la tecnología de una manera que sea más que solo una aliada, sino el diferenciador de nuestro trabajo para los clientes que necesitan una migración rápida y sin problemas. Con el éxito alcanzado en Brasil, ahora estamos emprendiendo un nuevo desafío en América Latina”.

A pesar de haber iniciado recientemente el proceso de expansión por América Latina, Mignow ya cuenta con grandes clientes que están realizando el proceso de migración de SAP ECC a SAP S/4 HANA, como el BCCR (Banco Central de Costa Rica).

Alianza con AWS y próximos pasos

En agosto de este año, Mignow anunció la firma de un Acuerdo de Colaboración Estratégica (SCA) con Amazon Web Services (AWS), que tiene como objetivo acelerar la innovación y ofrecer un valor mejorado a clientes y socios, apoyando la adopción de RISE with SAP en los próximos años.

“La asociación con AWS nos permite ofrecer soluciones de migración incomparables, combinando nuestra experiencia en IA con la confiabilidad y escalabilidad de los servicios en la nube de AWS”, comenta Paulo Secco.

Con la alianza recién formada y su expansión hacia nuevos países, Mignow continuará posicionándose a la vanguardia de la innovación en el mercado global de SAP, trayendo novedades que impulsen el futuro del sector y de las empresas que necesitan estar en constante actualización para mantenerse competitivas en sus negocios.

