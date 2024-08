Empresa de TI promueve el talento Gen Z con formación integral de IA

Por staff

10/08/2024

(México) En una época en que la Generación Z está buscando su primera oportunidad laboral, quizás muchos de ellos, aún no saben por dónde empezar. Sin embargo, hay empresas que están activamente buscando jóvenes talentos y no solo se enfocan en contratarlos, sino también en ofrecer condiciones que favorezcan su desarrollo profesional. Tata Consultancy Services (TCS) se destaca en este aspecto, no solo por sus esfuerzos en contratación, sino también por las condiciones que favorecen el desarrollo profesional de los jóvenes en Inteligencia Artificial (IA), una herramienta cada vez más imprescindible en el futuro próximo del mundo laboral.

Las iniciativas de la compañía india global de TI están en marcha, y así da cuenta el hecho de contar con una de las plantillas más preparadas y formadas en GenAI del sector a nivel mundial, ya que la compañía ya ha invertido significativamente en la formación de más de 300,000 colaboradores, y busca seguir implementado estos programas internos a gran escala y en toda Latinoamérica. Estas iniciativas no solo optimizan la capacidad de la empresa para explorar los casos de uso más impactantes en diversos negocios, sino que también facilitan una colaboración efectiva y la co-innovación de soluciones generativas basadas en IA.

Aunque el impacto de la IA en los puestos de trabajo es un tema que aun preocupa a muchos, también es cierto que hay amplia coincidencia en las oportunidades que traerá. En un estudio reciente de TCS, IA for Business, se mencionó que los ejecutivos latinoamericanos creen que, en lugar de reemplazar a los trabajadores humanos, la IA aumentará y mejorará las capacidades humanas: el 69% de los encuestados latinoamericanos afirma que la creatividad humana o el pensamiento estratégico seguirán siendo la ventaja competitiva de su empresa.

En este contexto, la IA está revolucionando las industrias a nivel global. Su adopción y desarrollo requieren de talento altamente capacitado. Las compañías que desean mantenerse competitivas deben invertir en la formación y atracción de profesionales con habilidades en IA. Esta tecnología no solo optimiza procesos y mejora la toma de decisiones, sino que también impulsa la innovación y abre nuevas oportunidades de negocio.

En los últimos tres años, TCS ha logrado captar a más de 5,000 recién egresados, y este año, la empresa fue reconocida por la Organización Internacional de Directivos del Capital Humano como una Empresa Comprometida con las Juventudes, ocupando el primer puesto en el ranking gracias al compromiso con la construcción de un futuro mejor con talento joven a través de la innovación y el fomento de espacios inclusivos.

“TCS cuenta con un ecosistema completo de prácticas para atraer y desarrollar al Talento Joven respaldado por programas de gestión de personas, pero también por plataformas digitales para facilitar alcance y autonomía. Nuestro programa de Talento joven incluye iniciativas comunitarias, inserción laboral, capacitación continua y desarrollo profesional. Contratación dedicada de aprendices y atracción y compromiso de nuevos talentos a través de iniciativas como el Programa de Interfaz Académica, CodeVita, Hackathon y programas de diversidad especializados”, mencionó Ximena Jofré, HR de TCS en Latinoamérica.

TCS cuenta con un ecosistema completo de prácticas para atraer y desarrollar al talento joven, respaldado por programas de gestión de personas y plataformas digitales. Los programas de TCS no solo ofrecen a los jóvenes la oportunidad de desarrollar sus habilidades en IA y otras tecnologías emergentes, sino que también promueven un enfoque creativo, inclusivo y equitativo.

Ver más: Grupo Datco designa a Marcelo De Carli al frente de Velocom y Datco Soluciones

Ver más: Samsung e Illuvium se unen para llevar los juegos Web3 a los smart TV

Ver más: Motorola, anuncia a Alessandra Barcala como la nueva Directora de Marketing para Latinoamérica