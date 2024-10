En 2023 el uso de la IA en las empresas aumentó un 11,8%

09/10/2024

(España) El uso de la Inteligencia Artificial (IA) en todo tipo de sectores no solo es el futuro, sino el presente de las empresas. Según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, el año pasado el uso de la IA en las empresas había aumentado un 11,8% respecto al curso anterior. Aun así, en España todavía queda camino por recorrer: en comparación con la Unión Europea, si bien éste se situaba en la media de la UE27, está muy por debajo de países como Dinamarca, Portugal o Finlandia.



Uno de los mayores usos de la IA, según destaca el estudio, es la automatización de flujos de trabajo. En este sentido, Voxel, empresa de desarrollo de soluciones tecnológicas en pagos B2B y facturación electrónica, ha revolucionado el procesamiento de las facturas en PDF con el único sistema de IA entrenado específicamente para el canal horeca. “Renovamos las capacidades de Bavel Billing con el lanzamiento del nuevo PDF Billing de Voxel. De este modo, posibilitamos la digitalización del 100% de las facturas recibidas, con un procesamiento automatizado y eficiente”, explica Héctor Martín, VP de ventas globales de Voxel, an Amadeus Company.



Este método supera las limitaciones de los sistemas de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) tradicionales, que se limitan a interpretar elementos básicos como cabeceras y totales. “Nuestra solución de procesamiento de PDF va más allá, con un formato más preciso, flexible, rápido y versátil”, destaca Martín, explicando que este sistema es capaz de desglosar y procesar los detalles más complejos, como artículos, cantidades, precios y la relación entre ellos, algo que el sistema OCR no era capaz de hacer. Estos datos son clave para el canal horeca, ya que resultan cruciales para la conciliación de pedido, albarán y factura y la analítica, eliminando las tareas manuales de los equipos administrativos “y automatizando así los procesos que no aportan valor al negocio”. Alsea, el operador líder de restaurantes en América Latina y Europa, está usando todas las capacidades de Bavel Billing, incluido el nuevo PDF Billing, para digitalizar las facturas que recibe de todos sus proveedores en España, automatizando así sus procesos de back-office.



El PDF Billing es una solución para digitalizar las facturas de aquellas empresas que no pueden integrarse a la plataforma de facturación electrónica Bavel y que actualmente las envían en PDF por correo electrónico. La IA utiliza algoritmos de aprendizaje automático de cada factura procesada, mejorando continuamente su precisión y efectividad. Además, es capaz de adaptarse a una amplia variedad de formatos e idiomas con mucha exactitud. Este módulo completa la propuesta de valor de Bavel Billing, que permite digitalizar y automatizar la recepción de todas las facturas, sin importar su formato o su origen.



El proceso de la factura es prácticamente instantáneo con este método. “Se mejora la eficacia en el análisis y proceso automatizado de facturas de manera constante”, resalta el experto, y añade: “Nuestra solución PDF Billing con IA ofrece total flexibilidad para transformar, adaptar e integrar esta información al sistema de gestión o ERP del receptor, según sus necesidades”.



Otra ventaja, resaltan, es la flexibilidad, ya que es capaz de procesar tanto PDFs estructurados como imágenes, es decir, PDFs escaneados, siempre que cumplan con un mínimo de calidad. “Para el sector horeca, esta capacidad de adaptación es crucial”, concluye Martín.

