En 2030 faltarán en EEUU 67.000 trabajadores del sector del chip

Por staff

25/07/2023

(Reuters) – La industria estadounidense de semiconductores se enfrenta a un déficit de unos 67.000 trabajadores de aquí a 2030, según un estudio de la asociación del sector publicado el martes.

Se prevé que la mano de obra del sector de los chips aumente hasta 460.000 a finales de la década, frente a los 345.000 de este año. Pero al ritmo actual de graduación, Estados Unidos no producirá suficientes trabajadores cualificados para cubrir ese aumento, según el estudio elaborado por la Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA, por sus siglas en inglés) y Oxford Economics.

El estudio llega en un momento en que Estados Unidos trabaja para reforzar su sector nacional de semiconductores. El 9 de agosto se promulgó la Ley CHIPS, que destina fondos a nuevos centros de fabricación, investigación y desarrollo.

El Departamento del Comercio está supervisando los 39.000 millones de dólares en subvenciones a la fabricación que establece la ley y empresas como Intel Corp , Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd y Samsung Electronics Co Ltd han dicho que las solicitarán. La ley también crea un crédito fiscal a la inversión del 25% para la construcción de nuevas fábricas de chips por valor de 24.000 millones de dólares.

Estas fábricas crearán puestos de trabajo, según la SIA. La escasez prevista incluye informáticos, ingenieros y técnicos. Aproximadamente la mitad de los futuros puestos de trabajo en el sector de los chips corresponderán a ingenieros.

“Hace tiempo que nos enfrentamos a este problema”, afirma John Neuffer, presidente de la SIA. “Pero la Ley CHIPS, en particular, y el hecho de que el arco de la historia se haya inclinado hacia una mayor fabricación en Estados Unidos, ha puesto de relieve este grave problema”.

Según el informe, la escasez de trabajadores cualificados en el sector de los chips forma parte de un déficit mayor de licenciados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en Estados Unidos. A finales de 2023, 1,4 millones de puestos podrían quedar sin cubrir.

