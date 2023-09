En la era IA, lo que cuenta es la búsqueda de problemas, no en la resolución

10/09/2023

La conversación global sobre la inteligencia artificial (IA) ha cambiado rápidamente del optimismo al pesimismo. Pero ese miedo está fuera de lugar: las herramientas de IA siempre requerirán que los humanos las desarrollen y las dirijan a donde sean más útiles.

Y la habilidad humana más esencial va a pasar de la resolución de problemas a la búsqueda de problemas, lo que exige diversidad cognitiva.

La conversación global sobre inteligencia artificial (IA) ha cerrado el círculo. Ha pasado de la curiosidad generalizada (¿qué puede hacer la IA?) al optimicismo ilimitado (la IA salvará al mundo) al pesimismo radical (la IA destruirá el mundo).

Sin duda, la IA plantea una serie de cuestiones políticas graves que apenas estamos empezando a comprender. Pero el tenor de la discusión actual es irrazonablemente escéptico. La IA eliminará algunos de los empleos actuales; Sabemos esto porque todos los avances tecnológicos importantes lo han hecho. Pero también sabemos que la IA creará significativamente más empleos nuevos y potencialmente con salarios más altos.

En lugar de sofocar a los humanos, esta tecnología nos permitirá expandir nuestros conocimientos, habilidades y productividad mucho más allá de lo que la mayoría de nosotros creíamos posible.

Los empleados y las empresas que prosperarán en esta nueva era son aquellos que adoptan la tecnología y aceptan la inevitable disrupción, en lugar de aquellos que se oponen reflexivamente a ella. Esto requerirá un cambio profundo en la mentalidad, uno que tiene pocos precedentes en olas anteriores de tecnología.

La búsqueda de problemas es la nueva habilidad premium

La habilidad humana más esencial va a cambiar de la resolución de problemas a la búsqueda de problemas.

Esto contrasta con la forma en que los lugares de trabajo han funcionado desde la Revolución Industrial. Durante décadas, el énfasis ha estado en tomar un problema obvio y encontrar una solución no obvia. Pero la IA, cuando se combina con el ingenio humano, tiene un poder de resolución de problemas sin precedentes, tanto que puede liberar a los humanos para pasar más tiempo en actividades creativas. El verdadero desafío de aplicar la IA de manera productiva será el descubrimiento de “casos de uso”: identificar problemas urgentes interdisciplinarios que se adapten mejor a la tecnología de IA.

Una buena ilustración de una aplicación sorprendente de la IA es aumentar la productividad de la salmonicultura, un paso crucial hacia la promoción de la acuicultura sostenible. Los piscicultores ahora están utilizando IA y herramientas de percepción de máquinas (que pueden absorber y procesar información sensorial) para automatizar el tiempo de alimentación de acuerdo con los niveles de hambre de los peces. Esto reduce el desperdicio de alimento, recortando una fuente significativa de emisiones de carbono, al tiempo que mejora las métricas de crecimiento del salmón.

Una reciente colaboración entre Tidal AI (un proyecto dentro de X, Moonshot Factory de Alphabet) y Cognizant se basará en el éxito inicial y se expandirá a otros sectores de lo que se conoce como la Economía Azul, incluido el envío a través del transporte marítimo. Las empresas ya pueden usar modelos de aprendizaje automático para analizar los sistemas micrometeorológicos, las velocidades actuales y el tráfico de datos portuarios para optimizar la ruta de envío y los tiempos de llegada al puerto para un menor uso de combustible.

Por qué la diversidad es importante para la búsqueda de problemas

La búsqueda de problemas, a diferencia de la resolución de problemas, va a exigir diversidad cognitiva. Para navegar este panorama con éxito, las empresas requerirán una fuerza laboral más diversa, una que entienda el comportamiento humano (sociología, psicología, antropología), pueda crear y optimizar diferentes procesos (pensamiento de diseño, seis sigma, conocimiento específico de la industria) e involucrar al público intelectual y emocionalmente a través de la narración y el diseño. Las carreras de artes liberales desempeñarán un papel tan importante como los graduados de STEM. Ayudarán a humanizar la IA y le darán un juicio más matizado.

Frente a un mundo cada vez más complejo e impredecible, las organizaciones deben adoptar el mantra de que “las grandes mentes piensan diferente, no igual”. Las culturas homogéneas tienden a sofocar la diversidad cognitiva debido a la presión para conformarse. No podemos abordar 21c Problemas del siglo puramente a través del análisis de arriba hacia abajo y la aplicación de big data. Necesitamos personas que puedan hacer grandes preguntas, ver a la vuelta de las esquinas, pensar fuera de la corriente principal, entender el contexto, decirnos no solo lo que está sucediendo sino por qué está sucediendo y mirar el mundo a través de los ojos de sus clientes. Es por eso que la diversidad cognitiva es tan importante para mantener la relevancia de una empresa para sus clientes y empleados.

La prevalencia de fundadores, investigadores y líderes inmigrantes en la industria de la IA de los Estados Unidos es un testimonio de la importancia de las diferentes perspectivas y antecedentes para garantizar que el país mantenga su posición de liderazgo a medida que la industria crece. Según un estudio reciente, 28 de 43 (65%) de las principales empresas de IA en los Estados Unidos fueron fundadas o cofundadas por inmigrantes.

Está claro que incluso a medida que la IA generativa avanza hacia capacidades similares a las humanas, no hay perspectivas a corto plazo de que reemplace el trabajo humano. La imaginación y el ingenio humanos serán la fuente del trabajo humano indefinidamente. Las personas seguirán siendo esenciales para resolver los problemas políticos vitales planteados por la IA.

