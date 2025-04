En su carta abierta, el jefe del departamento jurídico de Bitget destaca sus planes de expansión y de cumplimiento normativo

08/04/2025

VICTORIA, Seychelles, April 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la principal bolsa de criptomonedas y Web3, ha publicado una carta abierta de su director jurídico, Hon Ng, en la que destaca los esfuerzos de la bolsa en el cumplimiento de la normativa mundial y su expansión. Las CEX siguen creciendo en el mercado mundial de criptomonedas gracias a la obtención de autorizaciones normativas y a la ampliación de sus operaciones. Con una especial atención en el cumplimiento normativo, Bitget avanza por los cambiantes entornos normativos con más de ocho licencias obtenidas, al tiempo que garantiza que los usuarios tengan acceso a un entorno comercial seguro y transparente.

Hon Ng, director jurídico de Bitget, aborda la dirección estratégica de la empresa en una carta abierta, en la que expone sus planes para hacer crecer la posición normativa de Bitget en diferentes jurisdicciones. Con sus declaraciones, evidencia la importancia de los diálogos en materia de normativa y destaca las próximas iniciativas que darán forma al futuro de la plataforma.

“El entorno normativo que enmarca los activos digitales está cada vez más definido, y Bitget adopta medidas proactivas para trabajar junto a las autoridades y garantizar un crecimiento responsable. El cumplimiento no es una obligación, es una necesidad; el objetivo es establecer un estándar para la industria y construir un ecosistema sostenible para los usuarios”, afirmó Hon Ng, director jurídico de Bitget.

Al día de hoy, Bitget ha obtenido registros y autorizaciones en varios mercados clave, como Australia, Italia, Polonia, Lituania, Reino Unido, República Checa y El Salvador. Estos logros se corresponden con la estrategia de la empresa de trabajar dentro de los marcos legales y apoyar las iniciativas que promueven la seguridad avanzada y la protección de los usuarios. Los equipos jurídicos y de cumplimiento trabajan estrechamente para obtener licencias adicionales en jurisdicciones que mejorarán aún más la accesibilidad y credibilidad de la plataforma.

Uno de los principales objetivos para el próximo año es perfeccionar los protocolos de cumplimiento de la empresa. En este momento, se está implementando un sólido proceso Know Your Customer KYC (Conozca a su Cliente) para optimizar la verificación de los usuarios y, al mismo tiempo, observar las normativas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Asimismo, Bitget invierte en herramientas avanzadas de monitorización de transacciones para detectar y prevenir actividades ilícitas, y garantizar que todas las operaciones cumplan los más altos estándares de integridad financiera.

La colaboración con los organismos reguladores y las fuerzas del orden sigue siendo un aspecto clave de los esfuerzos en materia de cumplimiento de Bitget. La empresa ha instaurado canales de comunicación directa con las autoridades para facilitar la presentación de informes transparentes y mejorar los tiempos de respuesta en casos de actividad sospechosa. La adopción de nuevas soluciones tecnológicas permite a Bitget mejorar la cooperación mundial, al tiempo que salvaguarda la privacidad de los usuarios.

Bitget no solo se centra en los avances normativos, sino también en la introducción de productos innovadores que se ajusten a los requisitos de cumplimiento. Bitget está desarrollando una protección del usuario aún más sólida, funciones de gestión de riesgos y medidas de seguridad mejoradas que refuerzan la durabilidad y credibilidad de la plataforma. Estas medidas concuerdan con los objetivos de la empresa de mantener una plataforma de comercio segura, conforme a las normas y centrada en el usuario.

En el marco de su compromiso con las operaciones responsables, Bitget respeta estrictamente los controles de sanciones internacionales. Los usuarios de regiones restringidas tienen prohibido el acceso a la plataforma, para así garantizar que todas las actividades se desarrollan dentro de los límites legales. Un equipo especializado en materia de cumplimiento supervisa de forma constante la evolución de la normativa mundial y, en caso necesario, adapta las políticas.

La estrategia jurídica y de cumplimiento de Bitget está diseñada para adaptarse a los constantes y rápidos cambios del panorama de los activos digitales. Ante la creciente evolución de los debates normativos a nivel mundial, la empresa está preparada para adaptar su marco a las nuevas políticas y a los estándares emergentes de la industria. El equipo jurídico sigue participando en conversaciones con los responsables políticos para contribuir al desarrollo responsable de las normativas sobre criptomonedas.

“El cumplimiento es un proceso continuo que requiere previsión y colaboración. Nuestro objetivo al respecto es simple: cumplimos, nos expandimos, operamos y crecemos. Nuestro objetivo sigue siendo hacer que todo el mundo pueda acceder a las criptomonedas de forma mundial, y cada licencia y aprobación es un paso más en esa dirección”, añadió Ng.

Los continuos esfuerzos de expansión y cumplimiento de Bitget reafirman su papel como actor principal en el mercado de las criptomonedas. Al mantenerse a la vanguardia de los cambios normativos y aplicar rigurosas medidas de seguridad, la empresa tiene previsto mantener su condición de una de las bolsas de criptomonedas más confiables del mundo.

