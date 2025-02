En un futuro no tan lejano “casi ninguno de nosotros tendrá trabajo”, según Musk

14/02/2025

14/02/2025

(Global) En el ámbito de la inteligencia artificial, Gates se ha posicionado como una de las voces más influyentes, destacando los beneficios que su implementación puede aportar.

Pero, a su vez, la inteligencia artificial (IA) está transformando rápidamente el panorama laboral, generando debates sobre las profesiones que podrían ser y están siendo reemplazadas por esta tecnología.

Recientemente, Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, afirmó en la red social X que la IA “pronto superará a los médicos y abogados por un amplio margen (y, eventualmente, a todos los humanos en casi todo)”.

Según un informe del Foro Económico Mundial, los vendedores telefónicos, autorizadores de créditos, asistentes estadísticos y cajeros de banco son algunas de las funciones que corren más riesgo de ser sustituidas por la IA en el futuro.

Un análisis de Indeed identificó que alrededor del 20% de los puestos de trabajo están altamente expuestos a la IA, lo que significa que la inteligencia artificial podría realizar al menos el 80% de las tareas asociadas a esos roles. Esto incluye trabajos que implican tareas repetitivas o basadas en datos, como analistas de noticias, reporteros, asistentes administrativos y contadores.

Durante su participación en la conferencia VivaTech 2024 en París, afirmó que la mayoría de los trabajos actuales serán reemplazados por máquinas inteligentes y sistemas automatizados en un futuro no tan lejano, señalando que “casi ninguno de nosotros tendrá trabajo”.

Bill Gates, cofundador de Microsoft, predice que la IA será transformadora en los próximos cinco años y señala que solo tres profesiones sobrevivirán y se adaptarán mejor a esta tecnología: aquellas relacionadas con biología, el sector de la energía y trabajos especializados en diseño y programación de herramientas de IA.

La educación es prioridad

En un post titulado My trip to the frontier of AI education, Bill Gates compartió sus observaciones sobre el potencial de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Durante su visita en mayo a la Escuela Primaria First Avenue, situada en Newark, Nueva Jersey, el filántropo tuvo la oportunidad de explorar cómo podrían operar las escuelas al integrar esta tecnología.

La inteligencia artificial permite a los educadores realizar un seguimiento exhaustivo del rendimiento académico de cada estudiante.

No obstante, el magnate advirtió que la herramienta aún está “lejos de ser perfecta”, señalando entre sus limitaciones la dificultad para pronunciar nombres hispanos, la lentitud en la comprensión de las solicitudes específicas y la ausencia de una opción de voz femenina.

“Mi visita a Newark me proporcionó una perspectiva sobre el punto de partida de la IA en el aula, no sobre su destino final. Reforzó mi convicción de que la inteligencia artificial transformará radicalmente las dinámicas educativas tanto para docentes como para estudiantes una vez que la tecnología alcance su madurez.”

“Al final del día, los maestros saben más. Con las herramientas adecuadas, siempre encontrarán la manera de apoyar a sus estudiantes” , concluyó Gates.

