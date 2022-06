Te contamos cómo enfrentar la inflación de manera inteligente

Por staff

02/06/2022

albo es una empresa mexicana autorizada por la CNBV, cuyo objetivo es darte las herramientas necesarias para que tengas libertad financiera, a través de una tarjeta Mastercard internacional y una cuenta con la que puedes recibir, transferir y más, sin comisiones, orienta en cómo generar un fondo de emergencia ante el aumento de la inflación en México para que la recesión no causa mayores problemas.

La inflación definida como el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado, registró una variación anual de 7.58% en la primera quincena de mayo, su menor nivel en cuatro quincenas, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), registró su nivel más bajo desde la primera quincena del pasado marzo, cuando se ubicó en 7.29%, cuando el año anterior en el mismo periodo fue de 5.80% anual.

De los datos más recientes, 35.9% (30.3 millones) de los mexicanos declararon que tuvieron la necesidad de pedir prestado en los últimos 12 meses para sacar los gastos diarios, según datos de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 2021 elaborada por el Inegi en 2021.

Jorge Antonio García Puente, Chief Financial Officer (CFO) de albo, comenta que, ante la situación económica derivada del aumento de precios por la inflación, más mexicanos podrían tener que recurrir a pedir prestado para poder cumplir con el gasto corriente, situación que podría estresar sus finanzas en el futuro; por lo que se recomienda ser cuidadoso con el gasto y comenzar un fondo de emergencia, separando de 10% a 20% de los ingresos

García añadió: Más del 40% de los mexicanos no ahorra, aunque una de las principales razones está directamente relacionada con la impresión de que el ingreso no alcanza, también es cierto que se planea poco y no siempre de la mejor manera. Hacer un presupuesto para tener visibilidad sobre nuestros gastos nos ayudará a tener mejor control. En albo, queremos ayudar a las personas a tener ese control mediante el uso de Espacios.

Ver más: Sim de Santander ofrece una mejor experiencia al cliente de la mano de FICO

Precisamente con “Espacios”, albo busca fomentar un mejor uso de tu dinero al facilitar que puedas separar dinero de tu cuenta principal. Hoy más que nunca este beneficio cobra relevancia. Dentro de la aplicación de albo se pueden crear espacios que ayudan a separar el dinero para distintos fines, desde emergencias (accidente, desempleo), gastos fijos y para planear para el futuro (vacaciones, Navidad, etc.).

Lo recomendable para no sufrir cada vez que hay una urgencia o gasto inesperado es intentar dividir tu presupuesto en “50-30-20″: 50% a gastos fijos, 30% a gastos variables o gustos, y 20% para ahorro. Incluso si no pudieras dividir así tu presupuesto, puedes empezar por separar una cantidad fija al mes o quincena para emergencias.

García describe una guía de cómo separar dinero para tener paz financiera y lograr adquirir este hábito:

No gastes más de lo que ganas: Lo esencial en todas las finanzas es no gastar el dinero que aún no recibes. Que una de tus tareas principales sea planear gastos y priorizar los fijos. Cuida tu capacidad de endeudamiento: La capacidad de endeudamiento se refiere a la cuota máxima que puedes pagar sin comprometer tu identidad financiera. Un límite saludable no debería superar el 35% de tus ingresos mensuales. Da prioridad al pago de tus deudas: Si ya decidiste endeudarte, lo mejor es ser constante en el pago de este tipo de obligaciones, evitando en medida de lo posible los intereses, y si se puede adelantar pagos. Separa tu dinero: De acuerdo con tus objetivos, haz una lista de cuánto dinero ocupas para tus gastos fijos, del dinero que debes destinar para tus variables y cómo lo puedes separar de tus ingresos. Controla el dinero con ayuda de una app: Existen aplicaciones que te ayudan a administrar tu dinero fácilmente como “Espacios” de albo, que permite crear carpetas para ayudarte a separar el dinero para distintos fines.

La inflación y la recesión económica de la que ya se habla en el mundo puede provocar problemas en la cartera de cualquiera, por lo que es mejor empezar a planear desde ahora y prepararnos para cualquier eventualidad del futuro. albo considera que la fórmula de planear, separar nuestro dinero y gastar inteligentemente es suficiente para administrar de manera exitosa nuestra cartera.

García concluyó: En albo tenemos el firme propósito de ayudar a los mexicanos a tener libertad financiera, y creemos que crear funcionalidades que faciliten el control de su dinero puede contribuir a este propósito.