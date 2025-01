Equativ presenta Maestro by Equativ: su plataforma de selección integral más avanzada para mejorar el rendimiento de las campañas y aumentar el control de los anunciantes

22/01/2025

Un pionero en tecnología para Curators revela una solución de nueva generación diseñada para permitir transacciones eficientes y transparentes y una distribución equitativa del valor en todo el ecosistema de la publicidad digital.

NUEVA YORK, Jan. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Equativ, una compañía global independiente de tecnología publicitaria, ha anunciado hoy importantes mejoras en su plataforma para Curators todo en uno, Equativ Buyer Connect (EBC), ahora renombrada Maestro by Equativ, que centraliza la gestión de campañas programáticas y proporciona a los compradores de publicidad acceso directo a una oferta escalada de alta calidad. Desde el lanzamiento de su plataforma para Curators hace cuatro años, Equativ ha recogido las opiniones de más de 500 agencias de medios (incluidas las Big Six), publishers y curadores de datos, que han creado colectivamente más de 30.000 ofertas curadas, lo que ha contribuido al perfeccionamiento y la presentación de un Maestro by Equativ mejorado. Esta evolución ofrece a los curadores un mayor control a través de una interfaz optimizada, lo que les permite definir criterios precisos para la colocación de anuncios, garantizando al mismo tiempo que las campañas se ajusten a las normas de seguridad, relevancia y sostenibilidad de la marca, lo que en última instancia genera mejores resultados.

«Estamos agradecidos a Equativ por su apoyo en la curaduría de inventario para nuestras campañas, lo que lleva a un mejor CTR, mayores vistas y un alcance más amplio», dijo Sebastián Orduvini, OMG Marketplace Lead, Programmatic. «Esto destaca tanto el impacto de Maestro como el compromiso de Equativ con la excelencia y la innovación en publicidad».

Un Media Snippet asociado con este comunicado de prensa está disponible haciendo clic en el enlace.

Maestro by Equativ cuenta con un alcance global que incluye la integración directa con más de 70 DSP y más de 30 proveedores de datos, como LiveRamp, Lotame, IAS y Audigent, entre otros, para maximizar la eficacia de las campañas. Su interfaz intuitiva y su asistencia personalizada en 19 países garantizan una adopción y un funcionamiento sencillos en todo el mundo. Algunas de las funciones ampliadas del Maestro by Equativ mejorado incluyen:

Capacidades de datos avanzadas: Perfecta integración de datos de origen, soluciones cookieless, IDs alternativos y soporte de proveedores de datos agnósticos para diversos casos de uso como targeting y frequency capping.

Perfecta integración de datos de origen, soluciones cookieless, IDs alternativos y soporte de proveedores de datos agnósticos para diversos casos de uso como targeting y frequency capping. Meta Deals para la optimización: Herramientas avanzadas de gestión de acuerdos que permiten agilizar las operaciones y mejorar los resultados para los compradores finales.

Herramientas avanzadas de gestión de acuerdos que permiten agilizar las operaciones y mejorar los resultados para los compradores finales. Activación de campañas: Los conservadores tienen la capacidad de ejecutar acuerdos directos aprovechando el inventario directo premium de Equativ.



Además, las nuevas funciones del legado de experiencia de Sharethrough se lanzarán en un futuro cercano:

Mejoras creativas: Soluciones creativas exclusivas y respaldadas por la investigación diseñadas para aumentar el rendimiento y el compromiso.

Soluciones creativas exclusivas y respaldadas por la investigación diseñadas para aumentar el rendimiento y el compromiso. GreenPMPs™: Con un botón de alternancia simple y único, los curadores pueden reducir las emisiones de sus campañas eliminando los sitios de riesgo climático con emisiones innecesariamente altas según la medición de Scope3.



«Cuando desarrollamos nuestra tecnología de curación de primera generación en 2020, nuestro objetivo era la creación de valor tanto para los compradores de medios como para los publishers», dijo Parag Vohra, Chief Revenue Officer de Equativ. «A medida que el mercado y las necesidades de los clientes evolucionaron, perfeccionamos nuestra plataforma de curación intuitiva y todo en uno para ofrecer a los compradores de publicidad un control inigualable, lo que les permite agilizar las estrategias omnicanal, aprovechar los datos de primera parte y escalar las campañas de manera más efectiva sin dejar de apoyar el ecosistema más amplio.»

“Maestro nos ayuda a llegar a más usuarios y utilizar diversos formatos de anuncios, a nivel nacional e internacional”, dijo Piotr Wiktor, director de Programmatic Trading & Partnerships en IPG Mediabrands. “Las opciones de prueba de la plataforma nos permiten asignar mejor los presupuestos de los clientes y, al comparar el rendimiento a través de nuestro DSP, elegimos las plataformas con el mejor retorno de la inversión. Las soluciones de Equativ generalmente superan a las de los competidores y siempre hemos estado satisfechos con su apoyo, ayudando a nuestro negocio a crecer en la dirección correcta “.

“Equativ ha sido fantástico, ofreciendo capacitación y apoyo invaluables”, dijo Alyssa Allen, vicepresidenta de operaciones comerciales de Frameplay. “Nos han ayudado a activar campañas de marca en el juego a una fracción de los costos tradicionales, llegando a audiencias altamente comprometidas”.

Para más información acerca de Maestro by Equativ, visite nuestro sitio web aquí.

Acerca de Equativ

Equativ, plataforma publicitaria independiente líder, aporta escala y simplicidad a la publicidad digital. Tras su reciente fusión con Sharethrough y la adquisición de Kamino Retail, anunciantes, propietarios de medios y socios tecnológicos confían en la tecnología y los servicios avanzados de SSP, curación y medios minoristas de Equativ para lograr los máximos resultados empresariales. Centrándose en el vídeo programático con prioridad para la privacidad, CTV y soluciones basadas en datos, Equativ permite a los clientes activarse en todo el ecosistema digital al tiempo que protege la privacidad del consumidor. La experiencia global de la empresa también está respaldada por un equipo de más de 750 empleados en 19 países.

Con sedes en París y Nueva York, los equipos internacionales de Equativ se dedican a cumplir la promesa de la tecnología publicitaria, garantizando intercambios de valor justos en todo el ecosistema. www.equativ.com / @equativ / https://www.linkedin.com/company/equativ/

