Equidade de gênero: Gauge tem 50% de mulheres em sua liderança

Por staff

28/03/2023

A presença feminina na área de tecnologia é uma pauta cada vez mais debatida nos ambientes corporativos para torná-los mais inclusivos e igualitários. Entretanto, ainda há um longo caminho a percorrer para que as mulheres tenham as mesmas oportunidades que os homens no setor. Segundo dados da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom), o mercado de tecnologia conta com 39% de atuação feminina.

Na Gauge, empresa do Ecossistema Haus do Grupo Stefanini, o tema avançou e hoje a equipe é composta por 42% de mulheres. Além disso, 50% dos cargos de chefia são ocupados por elas, enquanto no mercado são 36%. A política da empresa também equipara remunerações entre as funções de trabalho. As trilhas para o desenvolvimento de carreira são amplas e igualitárias com atividades como mentoring, coaching e networking. Na consultoria, valorizar a diversidade e a inclusão torna a empresa mais inovadora, criativa e bem-sucedida, além de ser capaz de atrair e reter os melhores talentos.

Sylvia Madeira, por exemplo, chegou à empresa há dois anos e neste curto período se destacou pelas suas habilidades. Agora, Sylvia lidera o time de UX Research, trazendo uma visão de gestão forte e integrada para os clientes. Na equipe de produtos, mais de 50% das gestoras cresceram profissionalmente na Gauge, como Ana Doring, que começou como Product Designer e ascendeu ao cargo de UX líder.

Maternidade e trabalho

A maternidade e o aspecto familiar são duas questões que frequentemente se interligam na vida das mulheres e de seus parceiros(as). A decisão de ter filhos e de trabalhar é uma escolha individual e pessoal, que depende de diversos fatores, como as aspirações profissionais, condições financeiras, disponibilidade de apoio familiar, mas também de um ambiente de trabalho acolhedor.

Amanda Gasperini, diretora de Analytics, Growth e Martech, descobriu que estava grávida dois dias antes de entrar na Gauge. Ela conta que sua gravidez não foi vista como um impeditivo para exercer sua função e que foi bem recebida por toda equipe. “Foi essencial para uma gestação saudável e uma licença dedicada à maternidade. Recentemente, uma colaboradora da minha equipe teve a confirmação da gravidez e ficou aflita por temer perder espaço. Isso reforçou mais ainda o meu papel como gestora de conceder condições saudáveis para ela conseguir assumir a maternidade plenamente e ser uma profissional de sucesso simultaneamente”, comenta. A valorização da paternidade também é respeitada para que as mulheres fiquem menos sujeitas ao desaceleramento ou paralisação de suas carreiras, oferecendo oportunidades de trabalho remoto e horários flexíveis para ambos.

“Temos um compromisso em incentivar e apoiar as carreiras femininas em tecnologia. Poder afirmar que não somente na liderança, mas que temos metade dos times de negócios e produtos formado por mulheres mostra como há profissionais qualificadas no mercado. É gratificante ver que mais da metade dessas mulheres alcançaram novos cargos dentro da Gauge e como isto reflete na ampliação em 25% do escopo de trabalho em contratos atuais e na conquista de novos clientes “, ressalta Felipe Rodriguez, CEO da Gauge.

Para dar ainda mais destaque à força feminina no ambiente de trabalho, a Gauge promoverá, no próximo dia 28 de março, um evento especial do mês da mulher para os funcionários.