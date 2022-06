EQUISOFT presente en el Celent Latin American Insurance IT Executive Summit

Por staff

04/06/2022

Equisoft, el proveedor global de soluciones digitales para empresas del sector asegurador y de gestión patrimonial invita a participar del “Celent Latin American Insurance IT Executive Summit” que se realizará del 5 al 7 de junio en el Hotel Conrad, en Fort Lauderdale, Florida.

En este marco, el 7 de junio brindará la sesión “Asegurando el éxito en la transformación digital”, que tendrá lugar en forma exclusiva, solo por invitación, para ejecutivos de seguros de vida. El encuentro ofrecerá un foro para que los líderes obtengan información sobre las últimas investigaciones de transformación digital y se comprometan con otros líderes de la industria a resolver los mayores desafíos del sector.

La mesa redonda explorará estrategias y mejores prácticas para:

Acelerar la innovación

Mejorar la experiencia del cliente al tiempo que aumenta la eficiencia operativa

Aprovechar los datos como un activo estratégico

Construir la hoja de ruta adecuada para la transformación digital

La agenda se encuentra dividida en dos segmentos: 1) Tendencias de transformación digital de seguros de vida; y 2) Creación de la hoja de ruta adecuada para la transformación digital.

“Estamos muy contentos de ser parte del Celent Latin American Insurance IT Executive Summit, un espacio clave para reflexionar y compartir nuestro know how acerca de la transformación digital en la industria del seguro, e invitar al debate de los líderes de negocio. Sin dudas, la tecnología aplicada a la innovación es el camino”-se entusiasma Mauricio Monroy, vicepresidente de Equisoft para LATAM y España.