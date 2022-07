Ericsson, Qualcomm y Thales listos para llevar el 5G al espacio

Por staff

13/07/2022

Ericsson, la compañía aeroespacial francesa de Thales, y el innovador en tecnología inalámbrica Qualcomm Technologies, Inc. están planeando llevar el 5G fuera de este mundo y a través de una red de satélites en órbita terrestre.

Después de haber realizado una investigación detallada, que incluyó múltiples estudios y simulaciones, las partes tienen previsto iniciar las pruebas y validaciones de las redes 5G no terrestres (5G NTN) centradas en casos de uso de teléfonos inteligentes.

El resultado podría significar efectivamente que un futuro teléfono inteligente 5G podría usar la conectividad 5G en cualquier parte de la Tierra y brindar una cobertura global completa para los servicios de datos de banda ancha, incluidos los lugares que normalmente solo están cubiertos por los sistemas de telefonía satelital heredados con capacidades limitadas de conectividad de datos.

Se espera que los beneficios de la conectividad 5G a través de satélites de órbita terrestre baja (LEO) incluyan cobertura en geografías extremas o áreas remotas a través de los mares, océanos y otros lugares donde no hay cobertura terrestre.

Dicha conectividad generalizada impulsaría las capacidades del servicio de roaming para suscriptores de teléfonos inteligentes 5G, además de permitir la conectividad global para los casos de uso de 5G en el sector del transporte, la energía y la salud.

La red basada en el espacio también podría usarse como soporte de respaldo para las redes terrestres en caso de cortes de red importantes o desastres.

Las capacidades de seguridad esperadas de las 5G NTNs significan que las comunicaciones del gobierno nacional pueden ser un caso de uso principal para mejorar la seguridad nacional y las redes gubernamentales de seguridad pública.

Erik Ekudden, Senior Vice President and Chief Technology Officer de Ericsson, dice: “Esta cooperación de prueba y validación entre Ericsson, Thales y Qualcomm Technologies será un hito importante en la historia de las comunicaciones, ya que el resultado final podría significar que, sin importar dónde te encuentres en la Tierra, en medio de un océano o en el bosque más remoto, la conectividad de alto nivel, segura y rentable estará disponible a través de la conectividad satelital y terrestre colaborativa 5G”.

John Smee, Senior Vice President of Engineering de Qualcomm Technologies, Inc., dice: “Para que 5G cumpla con la promesa de conectividad omnipresente, es imprescindible que también pueda brindar cobertura de red en áreas donde no existen redes celulares terrestres, ya sea que sea sobre océanos o en áreas remotas. Nuestra investigación planificada con Ericsson y Thales dará inicio a un paso importante para hacer realidad esta tecnología vital. Esperamos con ansias lo que esta colaboración puede lograr”.

Philippe Keryer, Executive Vice President, Strategy, Research and Technology de Thales, dice: “El despliegue de redes 5G marca un cambio radical para la industria de las telecomunicaciones. Es un cambio de juego, no solo en términos de oportunidades comerciales, sino también en las habilidades necesarias para conectar y proteger a miles de millones de personas y cosas. Thales está profundamente involucrado en ello a través de las diferentes actividades del Grupo. La colaboración de investigación con Ericsson y Qualcomm Technologies demostrará la convicción de nuestras empresas de que las redes 5G no terrestres contribuirán a esta revolución y llevarán la resiliencia y la seguridad de la red al siguiente nivel.”

La Cooperación

Las pruebas y la validación de Ericsson, Thales y Qualcomm Technologies luego del visto bueno de marzo de 2022 de 3GPP, el organismo de estándares de telecomunicaciones globales, tienen como objetivo admitir redes no terrestres por primera vez.

El objetivo de las pruebas será validar varios componentes tecnológicos necesarios para habilitar redes 5G no terrestres, incluido un smartphone 5G, la carga útil del satélite y las piezas de red 5G en la tierra.

Este trabajo también tiene como objetivo validar que 5G NTN puede ser soportada en un factor de forma de smartphone, lo que permite que el teléfono inteligente 5G del mañana se convierta efectivamente en un teléfono satelital. Las pruebas iniciales se llevarán a cabo en un entorno espacial emulado en Francia, donde tiene su sede la mayoría de la industria espacial europea.

Ericsson planea verificar una pila de 5G RAN virtual (vRAN), modificada para manejar la propagación de señales de radio (lo que sucede con las ondas de radio 5G que viajan a través del vacío del espacio y la atmósfera terrestre) a través de los satélites LEO de rápido movimiento.

Thales planea verificar una carga útil de satélite de radio 5G adecuada para su implementación en satélites LEO, mientras que Qualcomm Technologies planea proporcionar teléfonos de prueba que verifiquen que los futuros teléfonos inteligentes 5G puedan acceder a 5G NTN.

Los expertos utilizarán equipos terrestres para emular la propagación de radio 5G y los retrasos de tiempo entre un satélite equipado en órbita y la conexión de un smartphone 5G con la red de acceso de radio 5G en diferentes lugares de la superficie de la Tierra.

Ekudden agrega: “Si bien es demasiado pronto para decir cuándo cualquier satélite prototipo equipado con 5G resultante podría ponerse en órbita para un uso operativo real, el trabajo de validación y prueba en tierra, altamente técnico, planeado entre Ericsson, Thales y Qualcomm Technologies es clave para hacerlo posible.”

Como tecnología respaldada por 3GPP, las NTN 5G podrán capitalizar un gran ecosistema de productos y componentes estandarizados. La nueva especificación también permite la inclusión de tecnologías NTN en dispositivos 5G, brindando oportunidades para que los proveedores de tecnología amplíen fácil y rápidamente la compatibilidad 5G NTN entre dispositivos.