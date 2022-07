¿Es Betsson legal en Argentina?

Por staff

16/07/2022

El pasado enero la compañía sueca Betsson obtuvo licencias para ofrecer sus servicios en la Provincia y en la Ciudad de Buenos Aires: la primera fue concedida por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, y la segunda por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde ese mismo mes Betsson empezó a ofrecer juego en línea a los bonaerenses a través de los portales betsson.com.ar y betsson.bet.ar. En su oferta cuenta con apuestas deportivas, apuestas a las carreras de caballos, tragamonedas y juegos de mesa.

Este movimiento se encuadra dentro de la expansión de la compañía por Latinoamérica, que ve en Argentina uno de los mercados más prometedores. El país tiene un buen nivel de vida, una gran afición por el juego y un entorno online con mucho potencial de desarrollo. El CEO de la compañía, Pontus Lindwall, declaró que tienen “grandes planes para Argentina”.

Alianzas estratégicas

Para su aterrizaje en Argentina, Betsson se asoció con Casino de Victoria, una empresa de juego presencial con muchos años de experiencia que forma parte del Grupo Mautone. Las razones detrás de esta alianza son contar con alguien que conozca el mercado y las necesidades de los jugadores argentinos.

Así, Betsson Argentina podrá centrarse en desarrollar los juegos y las campañas de marketing más acordes al público que Casino de Victoria le indique. Esto le garantizará seguir una estrategia efectiva desde el principio.

¿Quién es Betsson?

Betsson AB es una empresa sueca dedicada a las apuestas y los juegos de azar. Llevan dedicándose a estas actividades desde 1963. A finales de la década de los 90, y principios de los 2000, se hicieron con parte de Net Entertainment, que desarrollaba productos para casinos en línea. A partir de ese momento Betsson se metió de lleno en el mundo del juego por Internet y lanzó sus salas en varios países.

Algunas de las marcas más conocidas del grupo son Betsafe, Casinoeuro y NordicBet. A lo largo de los años, han sabido ganarse una buena reputación entre los aficionados al juego en línea. Saben escuchar a sus clientes y darles lo que piden. Cuentan con un buen equipo de soporte y suelen ofrecer promociones interesantes. Entre las más populares están las que permiten conseguir giros gratis y más probabilidades de ganar.

Un modelo basado en licencias provinciales

Un aspecto llamativo del juego online en Argentina es que no existe una única licencia nacional o federal, como ocurre en los mercados colombiano o español. En su lugar, cada provincia regula el sector como más le conviene. Es un modelo similar al estadounidense, donde los estados tienen potestad para legislar el juego de manera independiente y diferente del resto.

En estos momentos, sólo 14 de las 24 provincias argentinas han promulgado leyes que regulen esta actividad. En las otras, se encuentra sin legislar.

Así, es posible encontrar operadores que tienen licencia para operar sólo en algunos territorios, como el caso de Betsson, que por ahora sólo ofrece sus servicios en Buenos Aires Provincia y Ciudad. Es de esperar que, si los negocios les van bien, terminarán solicitando licencias para otros territorios dentro de poco.

Entonces, ¿es legal Betsson Argentina?

Por supuesto que sí. Betsson Argentina cuenta con de las licencias de juegos más importantes de Argentina. Además, el gigante sueco cuenta con un estricto sistema de seguridad que mantiene a salvo tus datos personales y, por supuesto, tu dinero.

Al crear una cuenta en Betsson Argentina podrás acceder a su amplio catálogo de juegos de casino y a sus innumerables cuotas de eventos deportivos. Ah, y no olvides que las promociones y oferta de esta casa de apuestas son las mejores de Latinoamérica, así que no hay excusa para no jugar en Betsson.