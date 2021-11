¿Es lo mismo un token que una criptomoneda?

Por staff

09/11/2021

Intuitivamente, por lo que escuchamos a diario, podría afirmarse que no, ya que las plataformas especializadas, las exchange, las wallets, nos hablan de tokens y de cripto monedas como cosas distintas, pero a la vez, también, algunas plataformas clasifican como tokens lo que otras lo hacen como critomonedas, y ahí nos confundimos: ¿son lo mismo?, ¿son sinónimos?

Obviamente la diferencia no debe ser tan clara.

Los tokens son activos digitales, una unidad de valor fundamentada en criptografía y ‘blockchain’, emitida por una entidad privada, con un valor determinado, establecido por esa entidad. Además, estos tokens funcionan sobre una blockchain ya existente.

Los tokens también pueden usarse como medio de pago, sobre todo dentro de aplicaciones descentralizadas, o para pagar una aplicación on-line o participar de un juego.

En economía siempre se definió el dinero a través de sus funciones:

Medio de cambio

Unidad de Cuenta

Depósito de valor

Patrón de pago diferido

Por todo lo mencionado, los token estarían cumpliendo estas funciones, entonces, esta altura, uno podría estar preguntándose, “…entonces, ¿cuál es la diferencia con una criptomoneda? …”

En primer lugar, digámoslo de una vez que las criptomonedas son una forma de tokens, pero no todos los tokens son criptomonedas.

Recién mencionamos las funciones del dinero, pero no hablamos de sus características. El dinero debe ser fundamentalmente fungible y divisible. Y no todos los tokens lo son, de hecho, se están popularizando, por sus aplicaciones y posibilidades futuras, los NFT, es decir los “Non fungible tokens” o tokens no fungibles en español, base de los contratos inteligentes y tantas más aplicaciones.

Sin embargo, hay excepciones, y de ahí las confusiones de las que hablábamos más arriba, Ether, por ejemplo, tiene todos los atributos de una moneda, pero excede su función de dinero, porque se usa dentro de la blockchain de Ethereum para facilitar las transacciones.

Bitcoin y Ether son ejemplos de criptomonedas porque existen en sus propios libros de contabilidad independientes, su propia blockchain, pero Binance Coin, en un principio, existía en la blockchain de Ethereum.