¿Es posible enseñar a oler a un ordenador? Este investigador de ASU está tratando de averiguar

Por staff

26/08/2024

KJZZ | Por Mark Brodie

Muchos de nosotros hemos utilizado ruedas de colores para tener una idea visual de qué colores son similares entre sí y cuáles no. Pero realmente no ha habido una forma de ver qué olores son similares entre sí, hasta ahora. Rick Gerkin es parte de un equipo que ha creado algo llamado un mapa de olores principal , que tiene como objetivo hacer con los aromas lo que la rueda de colores ha hecho con el color.

Gerkin es profesor en la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad Estatal de Arizona. También es jefe de neurociencia en una empresa emergente llamada Osmo, que se dedica a dar a las computadoras un sentido del olfato. Gerkin pasó por The Show para hablar sobre su trabajo, comenzando con lo que realmente es el mapa de olores principal.

Rick Gerkin

RICK GERKIN: Sí, el mapa de olores principal se puede considerar como una rueda de colores para el olfato. Entonces, cuando eres muy joven, aprendes las relaciones entre los colores, tú y ves esta rueda de colores donde en esta rueda hay colores que parecen muy similares entre sí, se encuentran en lugares cercanos en la rueda de colores. Y los colores que son muy diferentes entre sí se encuentran en una especie de extremos opuestos de la rueda de colores.

Y así, el mapa de olores principal es esencialmente el del olfato. Así que podemos tomar cualquier molécula y todos los olores son causados por moléculas que van al aire y luego entran en la nariz y son detectadas por el sistema nervioso. Y toma cualquier molécula y la proyecta en este mapa. Lo pone, encuentra una ubicación para él en el mapa que tiene sentido. De modo que las moléculas que huelen similar entre sí están en lugares similares en el mapa. Y las moléculas que huelen muy diferente entre sí están en diferentes lugares. Y luego puedes mirar el mapa y puedes decir, oh, ahí es donde están todos los olores a melocotón y oh, ahí es donde están todos los olores a jazmín y así sucesivamente.

MARK BRODIE: ¿Existe un acuerdo universal sobre qué olores son realmente los del melocotón, el jazmín, la rosa, la hierba o determinados alimentos?

GERKIN: Puede haber diferencias entre las personas y entre las diferentes culturas, pero en términos generales, las personas que lo son, que son hábiles en el arte del olfato de los maestros perfumistas, por ejemplo, tenderán a estar de acuerdo en gran medida en el no, esta es una molécula herbácea, esta es una molécula de melocotón, etc.

BRODIE: ¿Cuál es la importancia de poder ver visualmente estas moléculas y lo que huele a otras cosas?

GERKIN: La parte visual es una especie de caramelo para la vista en cierto sentido. Lo que realmente le da poder es que es una representación digital de lo que es un olor. Y debido a la representación digital, las computadoras pueden usarla, ¿verdad? Así que puedes usar eso de varias maneras para predecir, por ejemplo, cómo olerá una nueva molécula que podrías querer crear o cómo podría oler una mezcla de tales moléculas si estuviéramos tratando de formular una nueva, una nueva fragancia, por ejemplo.

Y luego puedes usar eso en aplicaciones de inteligencia artificial para mirar un poco más allá y ver qué más puedes hacer con esa tecnología. Como, por ejemplo, la teletransportación olfativa.

BRODIE: Muy bien. Así que hablemos de la teletransportación de aromas, que sé que es algo en lo que estás buscando trabajar a continuación. ¿A qué se refiere exactamente la teletransportación de olores?

GERKIN: Es la analogía olfativa o olfativa de tomar una foto y enviársela a tu amigo. Así que damos por sentado que ahora, ya sabes, no importa lo que esté mirando, puedo tomar una pequeña foto de ello y puedes enviártela y, y, y puedes ver lo que yo veo y, y eso no es algo que podamos hacer por el olfato y no siempre fue algo que pudiéramos hacer por, para la visión, ya sea en la década de 1800, después de que se desarrollara por primera vez la tecnología de cámaras o la tecnología fotográfica.

Si querías una fotografía, alguien tenía que venir a tu propiedad y traía dos vagones, y los vagones son básicamente laboratorios de química móviles. Uno para tomar la foto y otro para revelar la imagen y requerían mucha experiencia. Así que es muy lento. Y si has visto, ya sabes, viejas fotografías, no eran tan buenas con el tiempo, esa tecnología se democratizó gracias a empresas como Kodak que fueron capaces de tomar el mismo tipo básico de tecnología y hacerla más portátil, más accesible para más personas, algo que funcionó casi siempre. Y luego la gente podía compartir fotos entre sí. Y fue esta cosa increíble la que llevó el mundo visual a todo el mundo y queremos hacer lo mismo con el olfato.

BRODIE: ¿Entonces eso significa que podría estar parado en un parque en algún lugar y oler una flor en particular? Y de alguna manera podría hacer que alguien que no está conmigo, oliera exactamente esa misma flor.

GERKIN: Ese es el objetivo.

BRODIE: ¿Cómo se hace eso?

GERKIN: Así que hay varios tipos de tecnologías de sensores de la misma manera que en una cámara, tienes formas de capturar fotones de luz que inciden en la cámara y luego se almacenan como una representación digital en la memoria de la cámara o en una versión más antigua de esta, teníamos película, Sería que incidiría en la película y haría una especie de huella que luego podrías usar más tarde para desarrollar la película.

De manera similar, hay tecnologías para decir que estas son las moléculas que están en el aire. Algunas de las moléculas son importantes para el olor y otras no. Así que lo más importante es que podrías detectar los que son importantes y luego usarlos para hacer una representación digital de cuál era el olor en ese momento y lugar que estabas oliendo. Y luego, cuando tienes esa representación, quieres recrearla en el otro extremo.

Entonces, una vez que esta información se puede enviar como bits que conoce a través de Internet como cualquier otra cosa. Y luego, en el otro extremo, tienes una especie de dispositivo que toma esa representación y la convierte de nuevo en algunas moléculas, tal vez no las mismas moléculas, tal vez moléculas muy diferentes, pero que tienen el mismo perfil de olor que huele igual que esta flor que hueles en el parque.

BRODIE: Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones de esto? Porque me imagino que sería muy agradable, como si me encantara el olor de la tarta de manzana de mi madre. Por ejemplo, podría enviarme eso si no estoy en su casa. Pero me imagino que también tiene que haber más aplicaciones para ello que sólo, ya sabes, sentirse bien con la familia o como, ya sabes, si, si eres alguien a quien realmente le encanta el olor de la hierba recién cortada o algo así, ¿hay más aplicaciones sociales para esto?

GERKIN: Bueno, no subestimaría el hecho de sentirse bien con las cosas. Esa es principalmente la razón por la que también tomo fotografías. Pero se puede documentar qué, qué, qué está sucediendo en el lugar, no solo visualmente o en términos de sonido, sino en términos del olor, en términos del entorno químico que está allí. Por lo tanto, podría ser algo con lo que necesite identificarse. De acuerdo. Esto es lo que estoy en este entorno y lo que este olor está señalando, algo señalando, algo acerca del estado de la comida o, o algún tipo de escenario que podría ser peligroso como algún peligro químico o, o la presencia o ausencia de un cierto tipo de animal, por ejemplo, o un diagnóstico, médico, diagnóstico.

Muchos tipos de enfermedades crean volátiles que son liberados por el cuerpo humano, moléculas volátiles que son una firma de esa enfermedad. Los animales pueden olerlos. Sabemos que pueden hacerlo si pudiéramos oler las mismas cosas con las computadoras que eran portátiles, todos tenemos en el bolsillo que podríamos hacer, ya sabes, la detección temprana de muchas enfermedades muy malas.

BRODIE: Entonces, ¿cuánto tiempo crees que podría pasar hasta que la teletransportación enviada se convierta en una realidad?

GERKIN: Y en la empresa Osmo para la que trabajo, tenemos varios hitos para la teletransportación enviada. Y esperamos que dentro de un año tengamos algún progreso real que mostrar.

BRODIE: De verdad.

GERKIN: Ahora bien, esto sigue siendo un problema de investigación. Pero queremos, queremos democratizar el olfato, queremos poner esto en manos de la gente. Así que el lanzamiento de productos, quiero decir, sigue siendo una línea de tiempo mucho más larga. Tomó décadas y décadas pasar de ser esencialmente capaz de hacer fotografías que fueran accesibles para la gente a la producción en el mercado masivo, ¿verdad? Y nos gustaría correr eso tanto como sea posible, pero también va a llevar tiempo.

BRODIE: Entonces, ¿crees que mientras trabajas en eso, tener una especie de mapa de las moléculas que crea sentido, ayuda a las personas a comenzar a pensar en qué son los aromas y de qué están hechos realmente y se les ocurre, ya sabes, algún tipo de lenguaje que puedan usar para describirlos? Ya sabes, para que cuando esta teletransportación de olor se conecte en algún momento, tal vez la gente esté más preparada para poder usarla y usarla de la manera que esperas que lo hagan.

GERKIN: Sí, creo que puede ser muy educativo. Entonces, si quieres tomar un ejemplo de rueda de colores, has fijado el precio de una rueda de colores en la que tiene pequeñas cuñas y las cuñas ya tienen nombres, derecha, rojo, naranja y amarillo, y así sucesivamente. Es un tipo diferente de idea de una rueda de color, que se llama espacio de color CIE, que es lo que se usa para la corrección de color en aplicaciones de producción. No hay etiquetas de colores en ese mapa, pero no obstante se pueden ver todos los colores y se puede ver cómo se relacionan con las longitudes de onda de la luz y varias combinaciones de longitudes de onda de la luz.

Pero en, en, en por analogía y con olores habiendo desarrollado este mapa y el mapa en sí no dice cuáles son las ubicaciones en el mapa, cómo están etiquetadas, ¿verdad? Es como un gran mapa de países que solo tienen los contornos pero no tienen los nombres, tú y yo podemos ir y oler una parte del mapa. Un montón de cosas que huelen muy parecidas. Podríamos decir, OK, vamos a llamar a eso muguet. Muguet es ya un término técnico que corresponde a Lirio de los Valles. Pero si usas el mapa, en realidad puedes etiquetar cosas de manera mucho más formal y podría compartir ese mapa contigo.

Y se podría decir: “Bien, cuando estamos aquí, eso significa que es esta palabra y estamos en este otro lugar”. Esa es esta otra palabra, entonces podemos aprender a comunicarnos sobre el orden.