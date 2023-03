España al rojo vivo: Los bancos del Ibex 35 se hunden

Por staff

13/03/2023

Sabadell, Santander, Bankinter, CaixaBank, BBVA y Unicaja se hunden en el Ibex 35, con pérdidas medias del 7%. Los inversores están vendiendo de manera agresiva acciones del sector bancario, tanto en España como en Europa, debido a la quiebra del Silicon Valley Bank en Estados Unidos.

“Si hasta ahora la mayor preocupación de los inversores venía siendo durante cuánto tiempo y hasta dónde subirían sus tasas de interés de referencia los principales bancos centrales occidentales, la caída a finales de la semana pasada del Silicon Valley Bank (SVB) y la intervención este fin de semana por los reguladores de un segundo banco, el Signature Bank, supone un importante cambio en el escenario al que se enfrentan los mercados”, subrayan los expertos de Link Securities.

Como el Ibex 35, el resto de principales bolsas europeas se anotan fuertes caías en la media sesión de este lunes. Fráncfort baja un 2,09%; París, un 1,91%; Londres, un 1,6%, y Milán, un 5,17%. El Euro Stoxx 50 se deja un 2,17%.

La caída del sector bancario europeo también es muy pronunciada. El índice Euro Stoxx Banks, que agrupa a las principales entidades del Viejo Continente, pierde cerca del 6% y acumula una corrección superior al 11% desde el pasado viernes.

Y aunque todavía registra una ganancia anual cercana al 8%, su excepcional comportamiento de los últimos meses se ha truncado por completo.

Las fuertes pérdidas de las dos últimas sesiones han sido causadas por la caída del Silicon Valley Bank en Estados Unidos, que ha sido intervenido por los reguladores americanos.

“Yo no me esperaba esta reacción en Europa, pero el miedo es libre. Las Bolsas han subido mucho y hay muchas plusvalías latentes y los inversores, ante la incertidumbre, están optando por deshacer riesgo. A ver si se calma con la apertura de Wall Street, pero no tiene pinta”, explica Juan José Fernández Figares, director de análisis de Link Securities.