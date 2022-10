España renuncia al Midcat frente a la presión de Macron

Por staff

20/10/2022

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro portugués, Antonio Costa, para sustituir el gasoducto Midcat por un nuevo “corredor de energía verde” que unirá Barcelona con Marsella.

Así lo han acordado en el encuentro mantenido en Bruselas para intentar desbloquear el proyecto de gasoducto entre España y Francia por Cataluña, al que se oponía Francia.

“Hemos llegado a un acuerdo los tres gobiernos para sustituir el MidCat por un nuevo proyecto: un corredor de energía verde que va a unir la península Ibérica con Francia y con el resto de la Unión Europea (UE)”, ha destacado Sánchez en declaraciones a los medios.

“Hemos planteado la alternativa de Barcelona-Marsella, una tubería para hidrógeno y para la transición del gas que se necesite”, ha explicado el presidente Pedro Sánchez al concluir el encuentro a tres que se ha celebrado en Bruselas.

Macron ha sido desde el año pasado profundamente reticente a la idea del Midcat, chocando con Moncloa pero también con Berlín. Decía que era muy caro, medioambientalmente insostenible, que no supondría una ayuda para la crisis actual y que, además, las interconexiones presentes no estaban al máximo de su capacidad, por lo que no era necesario otro tubo. Tras mucha presión, desde sur pero también desde una Alemania agobiada, el Eliseo parece haber aceptado una alternativa. “Estoy muy satisfecho”, ha dicho por su parte el primer ministro luso

Los detalles de ese futuro corredor verde se negociarán los próximos días 8 y 9 de diciembre en el marco del EuroMed, el encuentro informal que agrupa a nueve países de cultura mediterránea miembros de la Unión Europea (UE) que tendrá lugar en Alicante, y al que los tres líderes europeos prevén asistir.

“Allí vamos a continuar trabajando para dar respuesta a tres aspectos fundamentales: plazos para la inversión, reparto de costes y volumen de recursos económicos para hacer realidad una demanda que venimos planteando desde España durante años a Francia”, ha añadido Sánchez. Posteriormente, en un comunicado conjunto, han asegurado que su creación será “una cuestión prioritaria”.

Sánchez ha señalado que además se ha comprometido con Portugal para “trabajar en un segundo pilar de la solución ibérica. Regular todo el almacenamiento de electricidad. Habría un segundo pilar que estamos convencidos de que escalará en un futuro no lejano para contar con una reserva y construir regulación de almacenamiento de electricidad en la Península. Seremos más autónomos y resilientes”, ha prometido.

No se trata, en todo caso, sólo de un gasoducto o una tubería para hidrógeno. El acuerdo va más allá y en materia de electricidad los líderes manifiestan “su total apoyo a acelerar los esfuerzos para finalizar la nueva conexión eléctrica por el Golfo de Vizcaya” e “identificar, evaluar e implementar nuevos proyectos de interconexión eléctrica que conecten Francia y España, con el fin de lograr una Europa eléctricamente conectada”.