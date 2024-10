Espectro del rango de 7-8 GHz podría habilitar futuras redes de 6G

12/10/2024

(América) La próxima generación de tecnología inalámbrica ya se está planificando y se identificó el espectro del rango de 7.125 a 8.400 GHz como habilitador clave de la conectividad futura. 5G Americas, la voz de la 5G y posteriores generaciones de tecnología inalámbrica en las Américas, anunció la publicación de su último white paper llamado ‘The 6G Upgrade in the 7-8 GHz Spectrum Range: Coverage, Capacity, and Technology’, la actualización a 6G en el rango de espectro de 7 a 8 GHz: cobertura, capacidad y tecnología, en el que resalta el potencial de este espectro emergente para entregar capacidad inigualada, mayores velocidades de datos y mejor cobertura al tiempo que se reutiliza infraestructura existente.

“El espectro de 7 a 8 GHz es potencialmente una piedra angular de la tecnología de 6G para habilitar las redes más veloces y confiables que son esenciales para la próxima ola de innovación en IA, ciudades inteligentes y experiencias inmersivas”, dijo Viet Nguyen, Vicepresidente de Relaciones Públicas y Tecnología de 5G Americas.

El white paper resume de qué modo el rango de espectro de 7 a 8 GHz habilitaría a la 6G para brindar potencialmente una capacidad hasta 10-20 veces mayor que las redes 5G actuales. Esto habilitará mayores velocidades de datos y una administración de redes más eficiente, y así volverá más factible el despliegue de tecnologías avanzadas como Inteligencia Artificial (IA) y Realidad Extendida (XR, por su sigla en inglés).

Mientras que la industria se prepara para la llegada de la próxima era de 6G en torno de 2030, el estudio enfatiza que la disponibilidad de 1,5-2 GHz de espectro en bandas medias es esencial para el despliegue exitoso de la 6G. El espectro de 7.125 a 8.400 GHz está surgiendo como una banda armonizada a nivel mundial, llamada la “banda de oro de la 6G” y considerada crucial para lograr economías de escala y reducir los costos para operadores y consumidores.

Frente a un tráfico de datos móviles que se prevé aumentará multiplicándose de tres a cinco veces en los próximos cinco años, impulsado por nuevas aplicaciones que demandan redes de alta capacidad y baja latencia, el espectro entre 7 y 8 GHz resulta crítico. La banda actualmente alberga a varios usuarios incumbentes en Estados Unidos, entre ellos servicios federales y satelitales. Como parte de la transición a 6G, será importante contar con mayor transparencia, coordinación y reempaque para asegurar que el nuevo espectro se utilice con eficiencia.

“La banda entre 7 y 8 GHz es central para el futuro de la 6G. Ofrece la capacidad y la eficiencia que necesitamos para dar soporte al crecimiento exponencial de datos que se espera que acompañe a las aplicaciones emergentes como RA, RV e IA avanzada”, aseguró Harri Holma, Asesor Senior de Liderazgo Tecnológico de Nokia y líder del grupo de trabajo de 5G Americas para este white paper.

Amit Mukhopadhyay, Líder Principal de Estandarización de Nokia y líder del grupo de trabajo, añadió: “Este rango de espectro es un componente crítico en el aseguramiento de una transición seamless de 5G a 6G, y les permitirá a los operadores reutilizar infraestructura existente mientras continúan entregando desempeño y capacidades de próxima generación”.

El trabajo además identifica que el éxito del despliegue de 6G depende de la colaboración global para armonizar el uso del espectro a fin de reducir los costos de fabricación, racionalizar las cadenas de suministro y dar soporte al roaming internacional, lo que beneficia a operadores y consumidores por igual.

