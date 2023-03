Está na hora de apostar na nova era das cidades inteligentes

Por staff

20/03/2023

O uso da tecnologia aliado às soluções urbanas é o mote principal das cidades inteligentes. Ainda incipientes no Brasil, esses novos centros que se aproveitam da conectividade e do uso de dados para otimizar os serviços oferecidos à população estão se popularizando pelo mundo, criando um novo modelo urbano.

Com a chegada do 5G ao país, existe a expectativa de que as cidades inteligentes passem a ser uma realidade cada vez mais presente em nosso país. Através das inovações possibilitadas pela maior conectividade, novas possibilidades surgem.

Para sabermos mais, entrevistamos Marcelo Rezende, diretor de Operações da WDC Networks, empresa de tecnologia focada nos setores de telecomunicações, energia solar e enterprise.

Siga conosco e tire suas dúvidas sobre a nova era das cidades inteligentes!

Nova era das cidades inteligentes com o 5G

O 5G oferecerá menor latência e velocidade média de 100 Mbps. Como efeito de comparação, as redes 4G no Brasil entregam uma velocidade média de 12 Mbps.

Tal aumento na conectividade trará infinitas possibilidades para as cidades inteligentes , que poderão se aproveitar desse maior fluxo de informação para oferecer soluções em mobilidade, segurança, saúde e educação, entre outros.

“Desta forma, órgãos municipais serão alimentados com uma grande quantidade de dados e indicadores que apoiarão decisões para melhoria dos serviços e qualidade de vida da população, além do melhor aproveitamento do dinheiro público”, explica Rezende, citando tecnologias como a Internet das Coisas (IoT) como exemplo.

Quais soluções serão alavancadas pela nova era das cidades inteligentes?

Para nosso entrevistado, “a IoT vai decolar com o Edge Computing, que tem a capacidade de capturar e processar informações o mais próximo possível da fonte dos dados a partir de diversos tipos de dispositivos conectados, multiplicando sua velocidade.”

Ele elenca alguns dos principais pontos das cidades inteligentes que serão beneficiados nessa nova fase. Confira:

Segurança

“Otimizando o fluxo de informações com uso de ferramentas conectadas será possível identificar problemas e buscar soluções imediatas, o que ainda não é possível na maioria das cidades brasileiras onde a automação é incipiente”, reflete.

Ele acrescenta: “Acredito que um diferencial no futuro das cidades inteligentes será a possibilidade de se desenhar soluções de segurança colaborativas, envolvendo o poder público e a sociedade, como no uso de câmeras de videomonitoramento.”

Sustentabilidade

Segundo Rezende, “por meio de dados coletados por dispositivos conectados será possível antecipar problemas e tomar ações preventivas que evitem gastos adicionais ou desperdício.”

“A energia limpa reduz custos e a emissão de carbono, com pequenas usinas de energia solar com instalação de placas fotovoltaicas em prédios públicos, monitoramento das redes de abastecimento de água e energia com sensores e, em caso do esgotamento sanitário, robôs controlados de forma remota”, complementa.

Mobilidade

Falando sobre a mobilidade urbana , o representante da WDC Networks crê que a IoT permitirá a adoção de “recursos de automação no transporte público, bem como semáforos e sinalizações dotados de câmeras e sensores, compartilhando, em tempo real, informações com órgãos de engenharia e fiscalização de tráfego.”

Ele destaca algumas dessas tecnologias, como “câmeras para monitoramento do trânsito, semáforo inteligente, identificação/rastreamento de veículos públicos e transporte coletivo.”

A conectividade das cidades incentivando novos negócios

Como vimos, as cidades inteligentes serão umas das principais tendências nos próximos anos, e não faltarão oportunidades de negócios para empresas que atuam com inovações e telecomunicações.

Rezende observa que o cenário ficará cada vez mais aquecido, dispondo de “maior controle das operações, processos desburocratizados e melhor emprego dos impostos, possibilitando criar um ambiente fértil e sustentável.”

Concluindo sua fala, o especialista crê que, neste cenário, “o setor de desenvolvedores se vê desafiado a inovar constantemente na oferta de produtos e soluções movidos à conexão de alta velocidade.”

