¿Está Trump basando su estrategia en el “Arte de la Negociación”?

Por staff

12/04/2025

(EEUU) El Arte de la Negociación es un libro de 1987 atribuido a Donald J. Trump y al periodista Tony Schwartz . A medio camino entre las memorias y los consejos empresariales, fue el primer libro atribuido a Trump y contribuyó a su reconocimiento. Alcanzó el número 1 en la lista de los más vendidos del New York Times , se mantuvo allí durante 13 semanas y, en total, se mantuvo en la lista durante 48 semanas.

Tras días de incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció una “pausa” de 90 días a los aranceles “recíprocos” que impuso a gran parte del mundo.

Como resultado de ello se vió un repunte histórico en Wall Street. El S&P 500 tuvo su mayor ganancia desde 2008 con un 9,5%, y el índice PHLX Semiconductor registró su día más fuerte de la historia con un 18,7%, entre otras estadísticas impresionantes.

Momentos después del anuncio, Trump admitió que el nerviosismo y la volatilidad de las acciones dentro de los mercados financieros internacionales también jugaron un rol esencial para decretar la pausa.

“Basado en la falta de respeto que China ha mostrado a los Mercados Mundiales, por la presente aumento el arancel impuesto a China por los Estados Unidos de América al 125%, con efecto inmediato”, dijo Trump. “Por otro lado… he autorizado una PAUSA de 90 días, y un arancel recíproco sustancialmente reducido durante este período, del 10%, también con efecto inmediato”.

¿Fue todo esto planeado como una gran y hermosa jugada maestra, o Trump cedió después de jugar al gallina con el mercado?

Algunos en la Administración están tratando de presentarlo como el ’Arte de la Negociación’, el famoso libro de Trump que describe sus agresivas tácticas de negociación.

“Muchos de ustedes en los medios claramente no entendieron El Arte de la Negociación”, dijo la Secretaria de Prensa Karoline Leavitt tras la noticia. El Secretario del Tesoro Scott Bessent señaló: “esta fue la estrategia del [Presidente Trump] desde el principio. Incluso se podría decir que provocó a China hasta ponerla en una mala posición. Han demostrado ser malos actores”.

Incluso personas ajenas a la Administración elogiaron al presidente. El gestor de fondos de cobertura Bill Ackman dijo: “Esto fue ejecutado brillantemente por el presidente Donald Trump. Un ejemplo de libro de El Arte de la Negociación”. Añadió: “El beneficio del enfoque del presidente Trump es que ahora entendemos quiénes son nuestros socios comerciales preferidos y quiénes son los problemas. China ha demostrado ser un mal actor”.

“China quiere llegar a un acuerdo. Simplemente no saben cómo hacerlo rápidamente, una de esas cosas que no son del todo. Son gente orgullosa, y el presidente Xi es un hombre orgulloso. Lo conozco muy bien, y no saben muy bien cómo hacerlo, pero lo resolverán. Están en el proceso de resolverlo, pero quieren llegar a un acuerdo”, dijo Trump.

James Thorne, Estratega Jefe de Mercado en Wellington-Altus, dijo: “Trump ha fomentado el diálogo y reducido las tensiones del mercado mientras aísla a China con un aumento significativo de aranceles al 125%. Además, el movimiento refleja estratégicamente el juego chino de weiqi, un elemento clave destacado por el Dr. Kissinger”.

Otros piensan que el presidente cedió a la presión del mercado, específicamente del mercado de bonos, que vio un aumento en los rendimientos después de una tendencia inicial a la baja.

“Cuando el mercado de bonos colapsó, toda su narrativa colapsó”, dijo a MarketWatch Marko Kolanovic, anteriormente estratega global jefe de J.P. Morgan. “Su primera excusa fue: ’Oh, bueno, funcionó para los bonos’… El mercado de bonos probablemente le ha obligado”.

Trump básicamente aludió a que el mercado de bonos “se estaba poniendo un poco nervioso” cuando se le preguntó si los movimientos en el mercado de bonos provocaron su decisión de anunciar la pausa de 90 días.

“El mercado de bonos es muy complicado”, dijo Trump. “Lo estaba observando, pero si lo miras ahora, es hermoso. El mercado de bonos en este momento es hermoso. Pero anoche vi que la gente se estaba poniendo un poco nerviosa”.

“Él (Trump) es un negociador nato, vio las reacciones del mercado, las de sus propios asesores con ideas distintas, y le pareció lógico ganar más tiempo para negociar. No sé si se dio cuenta de que la fórmula de establecer el porcentaje de reciprocidad tenía muy poco fundamento teórico”, expresó Alejandro Chaufen, economista argentino, para France 24.

