Estados Unidos planea suavizar las restricciones al gigante Chino de la tecnología

Por staff

16/11/2022

Según ha confirmado Alan Estévez, subsecretario de Industria y Seguridad de Comercio mediante un comunicado de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio en que se autoriza la liberación de algunas tecnologías y software estandarizadas de firmas estadounidenses a compañías chinas, como Huawei.

Esta información, confirmada por Bloomberg, está abriendo la puesta para que la compañía vuelva a tener acceso a algunas de las tecnologías esenciales, suspendidas en el veto de 2019, cuando el Gobierno de Estados Unidos hizo oficial el veto impuesto a Huawei, prohibiendo a las compañías estadounidenses de trabajar junto a la marca.

Ver más: Telefónica avanza hacia su objetivo cero neto en 2040 por la eficiencia energética de su red

Por su parte Estevez ha indicado que las partes interesadas de Estados Unidos deberán participar para llegar a acuerdos de normalización y estandarización, para no comprometer más tecnologías de las estrictamente necesarias, o aquellas cuya liberación a marcas chinas pudiera suponer un riesgo para la seguridad nacional

Por su parte Huawei, no se ha pronunciado al respecto. Pero no es secreto que, desde sus inicios, la marca china se ha mantenido firme en su posición, afirmando que sus productos y servicios no representan ningún tipo de amenaza de seguridad ni atentan contra la privacidad de los datos de los consumidores.

Aún no está definido qué tipo de tecnologías tendrá acceso de nuevo Huawei, ya que Estados Unidos sigue preocupando. Sin embargo, Huawei comenzó con el desarrollo de sus HMS mucho tiempo antes de las restricciones y con ellos es posible descargar cualquier aplicación a través de Petal Search y GSpace, incluyendo los servicios de Google.