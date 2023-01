Estamos a 90 segundos de la destrucción total

Por staff

25/01/2023

El Bulletin of Atomic Scientists fue un grupo de científicos atómicos que trabajaron en el Proyecto Manhattan, el nombre en clave para el desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial.



De periodicidad bimensual, fue publicado por primera vez en 1945, como ‘Bulletin of the Atomic Scientists of Chicago’, al ser fundada por miembros del Proyecto Manhattan tras los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki.





Originalmente, fue concebido para medir las amenazas nucleares, pero en 2007 el Bulletin tomó la decisión de incluir el cambio climático en sus cálculos.

A lo largo de los últimos tres cuartos de siglo, la hora del reloj ha cambiado, según lo cerca que los científicos creen que está la raza humana de la destrucción total.

El Reloj del Juicio Final lo fijan cada año los expertos del Consejo de Ciencia y Seguridad del Bulletin en consulta con su Junta de Patrocinadores, que incluye a 11 premios Nobel.

El reloj nunca llegó a la medianoche, y Rachel Bronson, presidenta y CEO del Bulletin, espera que nunca lo haga.

“Cuando el reloj llegue a la medianoche, significa que se produjo algún tipo de intercambio nuclear o un cambio climático catastrófico que ha acabado con la humanidad”, afirma. “Así que no queremos llegar nunca y no lo sabremos cuando lo hagamos”.

Este martes el mecanismo simbólico que estima la probabilidad para que la humanidad deje de existir quedó a solo 90 segundos de la hora definitiva, lo más cerca que nunca ha estado.

“Si te fijas en lo que está sucediendo en Ucrania, los desastres climáticos… es muy difícil decir que las cosas están mejorando”, expresó Daniel Holz, el copresidente de la junta. Además, admitió que les gustaría “muchísimo retrasar el reloj”, pero tienen “que responder a lo que sucede en el mundo”.



La invasión rusa de Ucrania ha aumentado el riesgo de uso de armas nucleares, ha agravado el espectro del uso de armas biológicas y químicas, ha obstaculizado la respuesta mundial al cambio climático y ha entorpecido los esfuerzos internacionales para hacer frente a otros problemas mundiales. La invasión y anexión de territorio ucraniano también han violado las normas internacionales de forma que pueden envalentonar a otros a emprender acciones que desafíen los acuerdos previos y amenanacen la estabilidad.



“Un elemento de la reducción del riesgo podría consistir en contactos sostenidos y de alto nivel entre militares estadounidenses y rusos para reducir la probabilidad de un error de cálculo. El gobierno estadounidense, sus aliados de la OTAN y Ucrania disponen de multitud de canales de diálogo; todos ellos deberían explorarse. Encontrar un camino hacia unas negociaciones de paz serias podría contribuir en gran medida a reducir el riesgo de escalada. En esta época de peligro mundial sin precedentes, se requiere una acción concertada, y cada segundo cuenta”, subraya el informe.

Todavía es posible hacer retroceder el reloj con acciones audaces y concretas. De hecho, las manecillas se han alejado antes de la medianoche, alcanzando los 17 minutos antes de la medianoche de 1991, cuando la administración del presidente George H.W. Bush firmó el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas con la Unión Soviética. En 2016, el reloj estaba a tres minutos antes de la medianoche como resultado del acuerdo nuclear de Irán y el acuerdo climático de París.