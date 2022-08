¿Estamos cerca de que la mayoría de los pagos sean solo con criptomonedas?

14/08/2022

El futuro donde la mayoría de los pagos se realicen con criptomonedas está más cercano de lo que parece. Según un estudio hecho por Deloitte, los próximos dos años serán cruciales para el mundo cripto ya que casi el 75% de los comercios en la industria del retail planean aceptar este tipo de activos como método de pago. Los consumidores siempre han tenido un rol clave cuando se trata de la adopción de las mismas, especialmente de manera reciente a causa del COVID-19, hemos visto cómo el mundo se transformó de manera acelerada causando que comercios alrededor del mundo pusieran en marcha apresurada esta nueva forma en la que sus usuarios puedan pagar un bien o un servicio entre ellos limpieza, higiene, moda, transporte, alimentos, bebidas, etc.

Aunque en México el pagar con criptomonedas se puede describir como una novedad, en otros países del mundo han invertido grandes sumas de dinero con el fin de poder contar con las adecuaciones correspondientes para habilitar los pagos digitales con criptomonedas. Esto sin duda es un avance que beneficiará a los consumidores ya que podrán adquirir desde bienes básicos

El estudio hace mención de como para el consumidor promedio los pagos en monedas digitales tal vez no sea algo muy común, sin embargo, eso no quita el hecho de que están interesados en soluciones digitales, especialmente las generaciones jóvenes. Esta es una señal para los minoristas que quienes no se preparen desde hoy puede que pierdan la oportunidad de incrementar sus ingresos.

Superando las barreras que te pueden impedir cambiar.

Quienes se sienten curiosos y ávidos de entrar al mundo cripto están conscientes de que existen retos para poder llegar a aceptar otro método de pago. Entre las respuestas se encontró que es tema de infraestructura, la seguridad de las plataformas, la regulación y la volatilidad de algunos tokens. Pero, a pesar de esto, existe un aire de optimismo cuando se trata de aceptar cripto cómo pago.

“El uso de las monedas digitales para las compras regulares y diarias aumentarán en los próximos años. Es probable que esta tendencia crezca a medida que la tecnología continúe madurando y la amplia confianza de los comerciantes se combina con fuertes convicciones.” Afirma Greco Iván López, Director de Marketing en Mexo Exchange. “Pronto quedará atrás el estar cargando una wallet física y todo será más fácil con una digital, además que llevará un seguimiento de tus compras con los minoristas. Por ejemplo, los comercios necesitan contar con un sistema integral ya que no solo deba aceptar pagos; en caso de que exista una devolución por un producto defectuoso o un cambio, el respectivo reembolso será en moneda fiat independientemente si se adquirió por medio de Bitcoin o alguna otra moneda. En el futuro no será así.”

“Hemos estado fomentando la adopción masiva de criptomonedas y estamos conscientes que la volatilidad es un tema por el que la gente puede tener miedo o duda, sin embargo las stablecoin están exentas.” dice López. “Sabemos que la volatilidad es un tema muy fuerte para usuarios nuevos o los curiosos que apenas se adentran en este mundo, por lo que nuestra recomendación es elegir bien el token con el que vayas a comenzar; en cuanto a la seguridad, deben elegir siempre en base a reseñas, calificaciones y experiencias de otros usuarios que ya tengan tiempo en el medio.” concluye Greco.