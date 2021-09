Estamos frente a la mayor revolución que ha visto la humanidad

Madrid – Entrevista exclusiva con Martín Huete, director de relaciones institucionales de Avenue Investment Crypto, conversando sobre la teoría de que invertir “es para todos”.

Yo salí de la estructura tradicional de gestión de activos ya en el 2014. En el 2015 co-fundé Finizens, un robo-advisor, donde estuve hasta el 2019. Fui vicepresidente de la Asociación española de fintech e insurtech , he colaborado con Insomnia, Value School y bankademia.

En enero de este año me he vuelto a reciclar, ahora soy director de relaciones institucionales de Avenue Investment Crypto, que es un hedge fund con vocación de largo plazo y basado en análisis fundamental, solo para inversores cualificados que invierte exclusivamente en criptoactivos.

Criptomonedas es un término que hay que erradicar, más que nada porque los criptos son una nueva clase de activos dentro de la inversión alternativa, con independencia de la aceptación monetaria que pueda tener el bitcoin.

El mundo cripto es apasionante ya que hay más de 400.000 protocolos, maneras de hacer las cosas, como los NFT (Not Fungibles Tokens), o DeFI (finanazas descentralizadas).

Al principio cuesta un poco entender, pero una vez que lo asumes te das cuenta que el mundo va por esta dirección y que es imparable

A mí me gusta el mundo cripto o lo que es la revolución de la descentralización porque le da el poder al individuo, te permite salir de tantas reglas, regulaciones y comisiones a pagar por todo.

Este es un nuevo mundo que va a provocar una revolución, pero cuando digo revolución lo digo en todos los órdenes.

Va a haber un trasvase de la riqueza, de los ricos tradicionales a los jóvenes que, como digo yo, van en chanclas y tienen 25 años.

Esta va a ser la revolución más importante que va a tener la historia de la humanidad, sin duda.

Los reguladores, los gobiernos y el establishment no saben cómo meterle mano. Yo no digo que no tenga que haber una regulación, lo que digo es que por mucho que se empeñen esto no se puede parar, porque le da el poder al individuo.

Hace unos años tengo una meta, explicarle a la gente que esto de invertir “es para todos”, que no hace falta leerse 27 diarios económicos por semana ni escuchar la radio.

Invertir es muy sencillo, y he escrito un libro sobre esto, “Invertir como nunca te han contado”, que tiene dos partes.

La primera es una novela, podríamos decir, autobiográfica, que explica como cuando uno es joven se deja embaucar por el poder y el dinero.

La segunda es una guía muy sencilla donde explico a la gente como invertir para que se dé cuenta que realmente esto es “para todos”.

Son diez consejos simples, por ejemplo: gasta menos de lo que ingresa, monta una cartera de inversión pasiva o similar, olvida si suben o bajan los mercados, inverte de manera recurrente y con visión de largo plazo

Por ejemplo, si tú ganas X, gasta menos de eso. De ese sobrante, parte lo guardas a un colchón, porque la vida da muchas cornadas, nunca sabes lo que te puede pasar y el resto lo inviertes creándote tú mismo o a través de un gestor automatizado una cartera de fondos índices.

Todos los meses metes en ella 50, 100 euros, lo que puedes y te olvidas, por un horizonte mínimo de 6 a 7 años.

La magia del interés compuesto es que es fascinante. Si tú eres constante al final sacaras una buena rentabilidad sin hacer nada.

Hay que comprar una cartera global que replique a la economía mundial: un fondo de índice de bolsa, un poquito de renta fija, un poquito de commodities, algo de cripto.

La estructura bancaria tal como la conocemos tiene los días contados. Ellos trabajan para sostener grandes estructuras obsoletas y lograr gruesos bonus para sus directivos.

Esto va a terminar en una convergencia, esa distinción entre bancos y fintech se va a ir diluyendo y al final lo que va a haber son plataformas que ofrecen servicios financieros, servicios de inversión, servicios de salud, los cuales serán integrales o irán tomando parte de otros, es así como veo el futuro.

Así como también veo una gran colaboración entre el mundo fintech y el de finanzas descentralizadas.

Tenemos por delante unos años apasionantes.