Este smartwatch se convertirá en tu nuevo entrenador 24/7

05/02/2024

Correr es una de las actividades físicas más populares por los usuarios que tienen poco tiempo o ganas para ir al gym, pero que tampoco son fans de entrenar en casa. La ventaja de correr es que además de mejorar tu forma física, también puedes explorar tus alrededores, lo cual hace que el entrenamiento pueda ser más placentero.

Incluso, muchos usuarios buscan en el running la motivación que les permita comenzar a participar en actividades como maratones, los cuáles son una buena métrica para conocer la evolución física, sobre todo para aquellas personas que llevan un tiempo corriendo. De hecho, es aquí donde muchos usuarios buscan que su smartwatch les ayude a entrenar, aunque en realidad no todos los relojes inteligentes son buenos entrenadores cuando se trata de correr.

Correr de manera inteligente para mejorar el rendimiento

Está comprobado que la mejor forma de hacer ejercicio es de manera inteligente a través de planes creados para obtener un mejor rendimiento, que solo hacerlo por cierto tiempo de manera recurrente. Es decir, no es lo mismo correr 10 minutos a una velocidad de 5 kilómetros por hora de manera constante que, durante el mismo tiempo, pero con intervalos que modifiquen tu velocidad y por ende afecten positivamente tu rendimiento como corredor. Eso no significa que correr 10 minutos con una velocidad constante no ayude, pero no genera el mismo impacto que con intervalos pensados para poner a prueba la resistencia y fuerza.

El HUAWEI WATCH GT 4 y su función de Plan de Carrera Inteligente permite, como su nombre lo dice, crear un plan de entrenamiento personalizado para cada persona con base en sus datos personales físicos y de su historial de carrera, combinando también con sus objetivos de entrenamiento y los requisitos de rendimiento. Esto significa que no importa si el usuario lleva años corriendo o si apenas comenzará su aventura como corredor, todos pueden aprovechar esta función.

Conforme se vaya realizando el plan de entrenamiento este se irá modificando con base en la retroalimentación que le des y el progreso que logres, por lo que el HUAWEI WATCH GT 4 es capaz de aumentar de forma inteligente el volumen de entrenamiento para los próximos días y semanas, lo cual al final impacta de forma positiva en su capacidad para correr.

Probablemente has escuchado o visto a usuarios que una vez que empiezan con sus entrenamientos, abandonan el ejercicio al poco tiempo. Con la tecnología del HUAWEI WATCH GT 4 se analizan datos como el ritmo, la frecuencia cardiaca, la distancia, el RAI (Índice de Capacidad de Carrera), la presión de entrenamiento, la carga de entrenamiento y el grado de recuperación (este último es muy importante para evitar lesiones que no solo afecten tu plan de entrenamiento, sino también tu estado físico) para ofrecer consejos de entrenamiento profesionales, lo que permite organizar la intensidad y el tiempo de entrenamiento para mejorar la calidad del mismo, de esta manera podrás convertirte en un corredor habitual en poco tiempo.

¿Para qué sirve el RAI?

El RAI es una métrica exhaustiva que se utiliza para medir el nivel de resistencia y la eficacia de la técnica de un corredor. Entre mayor es el RAI mejor es el rendimiento del corredor.

El Índice de Capacidad de Carrera varía dependiendo el sexo y los objetivos de cada persona, pues no se necesita tener el mismo nivel de RAI para una carrera de 300 metros que para un maratón de 5 kilómetros.

Por esa razón es importante medir el RAI correctamente, considerando todas las variables que entran en juego al correr, pasando incluso por el nivel de carga física después de cada entrenamiento para calcular el tiempo de recuperación antes de volver a entrenar, pues, aunque el RAI solo se puede mejorar entrenando, de nada sirve desgastarse físicamente todos los días si no se hace con un plan inteligente, de ahí la diferencia entre el HUAWEI WATCH GT 4 y otros smartwatches del mercado, con el de Huawei se tiene en cuenta el RAI, de ahí que se mencione que es un entrenador basado en la ciencia.

Lecturas más precisas

La información es fundamental durante un entrenamiento, y medir tu desempeño no solo debe hacerse con el tiempo que corres o la velocidad que alcanzas, sino incluso considerando datos de salud como tu ritmo cardiaco.

El HUAWEI WATCH GT 4 viene con HUAWEI TruSeen 5.5+ que mejora la precisión de las lecturas de frecuencia cardiaca y salud en un 30%, de hecho, muchas veces las lecturas de frecuencia de los smartwatches son imprecisas durante entrenamientos con mucho movimiento, razón por la que en ocasiones los atletas profesionales no usan smartwatches para medir su rendimiento en entrenamientos, sin embargo, este no es el caso del HUAWEI WATCH GT 4.

Prueba de ello es que una de las leyendas del atletismo, y quien fue múltiple medallista de oro utilizó los smartwatches de Huawei para sus sesiones de entrenamientos profesional. Nos referimos a Sir Mo Farah, que actualmente se ha retirado como atleta profesional, pero que ahora utiliza el HUAWEI WATCH GT 4 para sus entrenamientos diarios.

Con una medición científica de tu rendimiento como corredor, y con atletas de alto rendimiento que garantizan la precisión y funcionamiento de los smartwatches de Huawei, es probable que no encuentres una mejor opción si quieres comenzar a correr o mejorar tu rendimiento con ayuda de un smartwatch si no es el HUAWEI WATCH GT 4.

