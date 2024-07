Estos son los proyectos semifinalistas de la primera Impact Social Cup

10/07/2024

10/07/2024

(España) La primera ‘champions’ del emprendimiento social ya tiene completo el panel de semifinalistas que se medirán el próximo mes de septiembre para repartirse los 100.000 euros, unos premios que reconocerán los proyectos españoles más innovadores y con mayor impacto social y medioambiental. Creada por Tomas Garnelo y Manu Marín para promover los ODS de forma amena y efectiva, cuenta con un importante apoyo institucional y de la empresa, y reunirá a lo más granado del ecosistema emprendedor.

Divididos en ocho sectores de actividad, son un total de 41 proyectos semifinalistas seleccionados entre los más de XX inscritos en la fase inicial. En el sector Bienestar competirán proyectos de OAN International (Objetivo Analizar Nikki), Naria Tech, Plan on Demand, E-Health Technical Solutions Sl (Wivi Vision) y Gaman; en el Deportivo participarán Indya, Fisify Technology, Mediterranean Open – Pickleball Series, Enyeidi S.L y Beloo Software. Por parte del sector Educativo estarán Bubblemeetings, Read2Give, Bridge for Billions, U4I Talent and Innovation Technologies y NuerekaLAB, mientras que el sector de sector Arte y Cultura estará representado por Ecodicta, Sekond Brand, Artgonuts, VLP Sports y Secret Sound.

Las emergentes Íkualo, Debify Alsp, Bcas, Conciencia Azul y SkorSector se enfrentarán en el sector de Inversiones y Finanzas, mientras que en el de Energía e Industria serán CoCircular, Imageryst, SolarMente, Landatu Solar, Miogas y Tecnologías Eco Sostenibles. En el sector Ocio y Entretenimiento entrarán en lid los proyectos de Rooral, SHE Bistro, VamosRural, Foodcoin y Triple O Games, cerrando los combatientes del sector Global, donde se han clasificado LUP, Ruralpop Tech, Cooperating Volunteers, Recovo y Populit

Ya a la venta las entradas para la fase final

Superada la fase inicial, la primera Impact Social Cup emplaza a los candidatos a dirimir la emocionante semifinal del 14 de septiembre en La Nave. De ella saldrán los 8 finalistas que se jugarán el título en la gran final, fijada para el 21 de septiembre también en La Nave, cuatro de los cuales se repartirán el gran premio de 100.000 euros

Y lo harán ante más de 500 asistentes en un evento abierto al público, al que se puede acceder mediante la compra de entradas en El Corte Inglés, y con la cual se impulsará la limpieza de océanos y repoblación forestal, ya que gracias a la colaboración de Gravity Wave y Trees4Humanity, por cada entrada vendida se recogerá 1kg de plástico y se plantará 1 árbol. El acontecimiento se postula como el más importante del emprendimiento actual, ya que además de su espectacular formato de performance & pitch inédito hasta ahora, se proyecta como un gran espacio de networking. Será también una memorable celebración, ofreciendo una divertida experiencia 360º con grandes artistas y reputados cocineros, también unidos para hacer de este planeta un entorno mejor.

Playtomic, Ávita y Santarder completan el ‘pool’ de patrocinadores

La magnitud de la competición ha atraído el interés y la implicación de numerosos e importantes referentes del mundo institucional, empresarial y del emprendimiento. Como novedad, ISC celebra la entrada de Playtomic, Ávita y Santander Digital Services como nuevos patrocinadores, que se han unido a un panel de prestigio integrado también por Iberdrola, El Corte Inglés, Sepiia y Ayuntamiento de Madrid.

Asimismo, llegan al proyecto como nuevos colaboradores oficiales LG, Babies Uganda, Nesi Forum, Bcorp Spain, Blast, Chino Rocket y Unlimited Circle, sumándose a las fundaciones Princesa de Girona y Fundación Jose Manuel Calderon, y a la empresas Kia, Teamlabs, Sicor, Gelify, Jobandtalent, Ayúdame 3D, Insurtech Community Hub o Bclever. Un excepcional listado que demuestra el momento álgido que vive en España el emprendimiento social, movido por la ambición de hacer de este mundo algo mejor, poniendo el talento al servicio del bienestar del planeta y de las personas.

Porque si importante es el institucional, valioso es también el respaldo del ecosistema emprendedor más influyente del país, totalmente implicado en la competición de una forma u otra. Muchos de ellos formarán parte del extraordinario jurado, fundamental para asegurar la calidad y el rigor del torneo. Así, junto a Manu Marín (Livall, Aple, Telefónica, Wallbox), Vicent Rosso (BlaBlaCar y Consentio), Josep Coll (Red Points y RepScan), Yaiza Canosa (GOI) y Adriana Domínguez (Adolfo Domínguez) que dirimirán la final, las fases clasificatorias contarán con referentes como Emilio Froján (Velca), Borja Adanero (The Power Education), Claudia de la Riva (Apolo Kids), Fernando Summers (La Bolsa Social) y el ex jugador de la NBA Jose Manuel Calderon. A ellos se han sumado recientemente fichajes de la talla de Belén Viloria (BCORP), Lorena Alonso (ÁVITA), Manuel Lencero (UNLIMITED), Antonio Robert Aragonés (PLAYTOMIC), Carlos Sánchez (KIA), Ainhoa Serrano (IBERIA), Jaime de Jaraíz Lozano (LG) y Cristina Álvarez (Santander Digital Services).

