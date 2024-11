Estrategias para atravesar el bull market más seguros

Por staff

17/11/2024

(Global) Es un momento emocionante para el mercado de criptomonedas. Con bitcoin estableciendo nuevos máximos históricos casi a diario, el capital fluyendo y el sentimiento de los inversores en territorio de “codicia extrema”, se siente como el comienzo de algo enorme.

“En medio de toda la emoción, algunos inversores pueden apresurarse sin considerar los riesgos involucrados”, señala Guilherme Nazar, vicepresidente regional de Binance para América Latina. “La emoción de un mercado en alza puede ser estimulante, y el atractivo de las posibles ganancias puede impulsar el entusiasmo de los inversores y alimentar aún más el impulso del mercado. Sin embargo, desde Binance, el proveedor de infraestructura de blockchain y criptomonedas líder en el mundo, señalamos que es crucial recordar que la codicia descontrolada puede llevar a decisiones apresuradas y mal informadas. Para aprovechar los beneficios de un mercado alcista de manera segura, es esencial mantenerse informado, practicar la gestión de riesgos y hacer la propia investigación (DYOR). La clave del éxito a largo plazo en el mercado cripto no es solo aprovechar las alzas, sino también estar preparado para las bajas”, concluye.

Una mirada rápida a los ciclos del mercado

Los mercados de criptomonedas, como todos los mercados financieros, son cíclicos. En este momento, estamos viendo un impulso ascendente increíble, y el mercado se siente imparable. Pero si la historia sirve de guía, esta fase no durará para siempre. Los mercados experimentan naturalmente ciclos de auge y caída, a menudo desencadenados por cambios macroeconómicos, desarrollos regulatorios o cambios en el sentimiento de los inversores.

Durante el pico del último ciclo en 2021, vimos a BTC superar los $60,000, solo para que el mercado experimentara una corrección que tomó por sorpresa a muchos inversores sobre apalancados. Pensar estratégicamente durante los mercados alcistas puede ayudarle a prepararse para cualquier resultado, ya sea que el impulso actual continúe o que la marea cambie.

Gestión de riesgos: cómo jugar de manera inteligente en un mercado alcista

Con la emoción del mercado viene el riesgo potencial. Aquí hay varias formas de gestionar su exposición estratégicamente:

Diversifique su cartera. Las carteras de criptomonedas se benefician de un enfoque equilibrado. Mientras que los tokens de primera línea como BTC y ETH son básicos, considere diversificar en activos con diferentes perfiles de riesgo o casos de uso. Considere las stablecoins como una cobertura contra la volatilidad o explore altcoins establecidas que se alineen con su tolerancia al riesgo.

Las carteras de criptomonedas se benefician de un enfoque equilibrado. Mientras que los tokens de primera línea como BTC y ETH son básicos, considere diversificar en activos con diferentes perfiles de riesgo o casos de uso. Considere las stablecoins como una cobertura contra la volatilidad o explore altcoins establecidas que se alineen con su tolerancia al riesgo. Evite el apalancamiento excesivo. Usar fondos prestados puede amplificar las ganancias, pero también puede amplificar las pérdidas, dejando a los inversores vulnerables en una caída del mercado. Mantenga niveles de exposición manejables y recuerde que la volatilidad de las criptomonedas puede voltear el mercado rápidamente.

Usar fondos prestados puede amplificar las ganancias, pero también puede amplificar las pérdidas, dejando a los inversores vulnerables en una caída del mercado. Mantenga niveles de exposición manejables y recuerde que la volatilidad de las criptomonedas puede voltear el mercado rápidamente. Establezca órdenes de Stop-Loss. Las órdenes de stop-loss son una herramienta esencial para cualquier inversor. Al establecer órdenes de stop-loss por debajo de su precio de entrada, puede limitar las pérdidas potenciales mientras permite que sus activos crezcan. De esta manera, no tiene que monitorear el mercado constantemente y puede proteger las ganancias sin reaccionar impulsivamente.

Las órdenes de stop-loss son una herramienta esencial para cualquier inversor. Al establecer órdenes de stop-loss por debajo de su precio de entrada, puede limitar las pérdidas potenciales mientras permite que sus activos crezcan. De esta manera, no tiene que monitorear el mercado constantemente y puede proteger las ganancias sin reaccionar impulsivamente. Reequilibre su cartera regularmente. A medida que ciertos activos se aprecian más rápido que otros, es prudente equilibrar periódicamente su cartera para mantenerla alineada con su tolerancia al riesgo inicial. El reequilibrio también permite asegurar ganancias y reducir la exposición a activos que pueden haberse sobrevalorado.

A medida que ciertos activos se aprecian más rápido que otros, es prudente equilibrar periódicamente su cartera para mantenerla alineada con su tolerancia al riesgo inicial. El reequilibrio también permite asegurar ganancias y reducir la exposición a activos que pueden haberse sobrevalorado. Considere tomar ganancias parciales. Tomar ganancias parciales en el camino puede ayudar a asegurar ganancias sin salir completamente de una posición. Esta estrategia le permite capturar parte de sus retornos mientras sigue beneficiándose si el mercado continúa su trayectoria ascendente.

DYOR: No salte a ciegas

Con tanto sentimiento positivo en el mercado, innumerables proyectos intentarán capitalizar el impulso, pero no todos son iguales. En los mercados alcistas, es tentador saltar a los últimos proyectos de moda cuyos tokens parecen estar funcionando bien, pero estos pueden venir con mayores riesgos. DYOR (do your own research) es esencial en cualquier situación de mercado, pero especialmente ahora.

Investigue el Equipo y la Tecnología. Los proyectos sólidos suelen tener un equipo creíble y transparente y una tecnología que aborda un problema real. Verifique los antecedentes del equipo, las hojas de ruta del proyecto y las asociaciones para garantizar la legitimidad.

Evalúe la tokenómica y la utilidad. El caso de uso del token, su distribución y su suministro pueden decirle mucho sobre su potencial de longevidad y valor. Los proyectos con tokenómica débil o casos de uso cuestionables pueden tener dificultades a largo plazo.

El caso de uso del token, su distribución y su suministro pueden decirle mucho sobre su potencial de longevidad y valor. Los proyectos con tokenómica débil o casos de uso cuestionables pueden tener dificultades a largo plazo. Comprenda los riesgos. Cada proyecto tiene riesgos, ya sean relacionados con su tecnología, seguridad o panorama regulatorio. Tómese el tiempo para comprender estos factores, particularmente con tokens más nuevos o menos establecidos. Los mercados en alza pueden enmascarar problemas subyacentes, pero tienden a salir a la luz cuando el mercado se enfría.

Cada proyecto tiene riesgos, ya sean relacionados con su tecnología, seguridad o panorama regulatorio. Tómese el tiempo para comprender estos factores, particularmente con tokens más nuevos o menos establecidos. Los mercados en alza pueden enmascarar problemas subyacentes, pero tienden a salir a la luz cuando el mercado se enfría. Involúcrese con la comunidad. Las comunidades a menudo proporcionan información valiosa sobre la salud y la dirección de un proyecto. Únase a las discusiones, lea las actualizaciones de la comunidad y preste atención al sentimiento de los seguidores de larga data. Las comunidades activas y comprometidas a menudo reflejan fundamentos sólidos del proyecto.

Las comunidades a menudo proporcionan información valiosa sobre la salud y la dirección de un proyecto. Únase a las discusiones, lea las actualizaciones de la comunidad y preste atención al sentimiento de los seguidores de larga data. Las comunidades activas y comprometidas a menudo reflejan fundamentos sólidos del proyecto. Cuando se enfrente a una oportunidad de inversión, pregúntese: ¿Este proyecto me atraería en un mercado bajista, o solo me interesa porque el mercado está en auge?

La actual carrera alcista de las criptomonedas muestra una fuerza increíble, con un creciente interés institucional, avances regulatorios y una ola de optimismo que impulsa los precios al alza. Bitcoin ha liderado el camino, pero la innovación está prosperando en todo el espacio cripto. Es un momento emocionante para la industria, con el futuro de la tecnología financiera evolucionando ante nuestros ojos.

Pero recuerde, la precaución es clave. La naturaleza volátil del mercado de criptomonedas requiere un enfoque estratégico y bien informado, incluso cuando las perspectivas parecen abrumadoramente positivas. Al mantenerse vigilante, hacer su propia investigación y gestionar el riesgo de manera inteligente, puede disfrutar de las recompensas de esta ola verde mientras mantiene sus inversiones seguras.

Ver más: FBI allanó el domicilio del CEO de Polymarket en aparente “represalia política”

Ver más: Si EE UU adopta bitcoin como activo de reserva, podría trepar por encima de las seis cifras

Ver más: Bitcoin rompe la barrera de los USD 90.000 y vuelve a bajar